۴۱ نماینده خواستار بررسی علت گرانی خودروهای مدیران خودرو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر غلامرضا دهقان، نماینده کازرون و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر صمت درباره ضرورت رسیدگی به افزایش بی رویه و خارج از عرف و عدالت قیمت خودروهای مدیران خودرو با توجیه هزینه‌های گمرکی و دیون دولتی

تذکر بهروز محبی نجم آبادی، نماینده سبزوار به همراه ۵۱ نماینده به وزیر صمت درباره ضرورت رسیدگی به گرانی ناگهانی سیمان

تذکر مصطفی پوردهقان و ۱۵ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره ضرورت برخورد به موضوع بی احترامی توهین صورت گرفته به خبرنگاران از سوی معاون وزیر بهداشت

تذکر پیمان فلسفی، نماینده تهران به همراه ۱۹ نماینده دیگر به وزیر بهداشت درباره ضرورت رعایت شأن و احترام خبرنگاران و دارا بودن سعه صدر معاون این وزارتخانه در برخورد با اصحاب رسانه

تذکر علیرضا نوین، نماینده تبریز و ۴۲ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت توجه به فرزندان ایثارگران در لایحه جدید خدمت رسانی به ایثارگران

تذکر احمد راستینه، نماینده شهرکرد و ۴۷ نماینده دیگر به وزیر فرهنگ درباره ضرورت رسیدگی به علت محدودیت در انجام مراسم برائت از مشرکین در حج ابراهیمی امسال

تذکر محمدرضا احمدی، نماینده رشت و ۳۴ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت افزایش توجه به طرح‌های مواصلاتی با توجه به حجم مسافران

تذکر حامد یزدیان، نماینده اصفهان به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت تسریع در ابلاغ قیمت شیر خریداری شده از دامداران

تذکر عباس بیگدلی، نماینده تاکستان به همراه ۵۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت رسیدگی به کاهش سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی

تذکر عباس بیگدلی، نماینده تاکستان به همراه ۷۱ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت اجرای قانون حمایت از معلولان

تذکر احمد مرادی، نماینده بندرعباس به همراه ۳۹ نماینده دیگر به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره ضرورت انجام اقدام مقتضی برای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی در حال تخریب

تذکر احمد مرادی، نماینده بندرعباس به همراه ۵۱ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت اجرای کامل قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران

تذکر سیدحمد پاکمهر، نماینده بجنورد به همراه ۴۷ نماینده دیگر به وزیر راه و وزیر صمت درباره لزوم رسیدگی فوری به مشکلات کامیونداران

تذکر سالار ولایتمدار، نماینده قزوین و ۵۱ نماینده دیگر به وزیر راه درباره ضرورت رسیدگی به مشکلات متقاضیان مسکن ملی که مشمول تورم در قیمت تمام شده، شده اند.