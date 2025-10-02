  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

پاکمهر: عملیات اکتشاف منابع فسیلی در ۱۰ شهرستان خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با هماهنگی وزارت نفت و سازمان اکتشافات، عملیات اکتشاف منابع فسیلی در مناطق امیدبخش ۱۰ شهرستان خراسان شمالی آغاز شده است.

سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم ما موضوع اکتشاف منابع فسیلی در خراسان شمالی بود که خوشبختانه در مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور گنجانده شد.

وی افزود: استان‌های همجوار مانند گلستان و خراسان رضوی دارای منابع فسیلی هستند و طبیعی است که خراسان شمالی نیز از این ظرفیت برخوردار باشد، اما تاکنون سازمان اکتشافات وزارت نفت برای این حوزه سرمایه‌گذاری نکرده بود.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ناترازی انرژی در شمال شرق کشور حل نشود، امنیت سرمایه‌گذاری نیز در استان فراهم نخواهد شد و صنایع بزرگی مانند سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی همچنان با تعطیلی‌های مکرر مواجه خواهند بود.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اکتشاف منابع فسیلی می‌تواند موجب تحول اقتصادی استان، ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان و رونق صنایع شود.

وی بیان کرد: با هماهنگی وزارت نفت و سازمان اکتشافات، مأموریت بررسی و آغاز عملیات اکتشاف در مناطق امیدبخش ۱۰ شهرستان استان ابلاغ شده است.

