‌به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه طرح «هم نوا»، اظهار داشت: شعار اصلی طرح «هم‌نوا»، «هر دانش‌آموز، یک مهارت است» و این طرح ملی باهدف تربیت دانش‌آموزان توانمند، خلاق و مهارت‌محور اجرا می‌شود تا نسل آینده بتواند در کنار آموزش نظری، مهارت‌های کاربردی و شغلی لازم برای ورود به بازار کار را نیز فراگیرد.

وی، افزود: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این طرح پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، گواهینامه رسمی فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند و طرح «هم‌نوا» برای دانش‌آموزان کاملاً رایگان است و در استان لرستان تاکنون ۵۵۱ دانش‌آموز در قالب ۹ هنرستان و ۲۳ رشته مهارتی در چهار شهرستان خرم‌آباد، کوهدشت، دورود و چگنی در حال مهارت‌آموزی هستند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در تشریح اهداف طرح ملی «هم‌نوا» تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد پیوند میان آموزش نظری و مهارتی، شناسایی استعدادهای فنی دانش‌آموزان، افزایش انگیزه تحصیلی، و فراهم‌کردن بستر اشتغال پایدار برای نسل جوان است و این برنامه گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود.

سهرابی، تأکید کرد: ضروری است از ظرفیت‌های استان در اجرای این طرح بیش‌ازپیش استفاده شود و سایر شهرستان‌ها نیز به اجرای آن بپیوندند.

وی همچنین، برگزاری نشست‌های توجیهی و آموزشی برای مربیان آموزش‌دهنده از برنامه‌های مهم در ادامه مسیر را مهم دانست.