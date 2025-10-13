امامزاده ابراهیم(ع) همچنان درگیر پیامدهای آتش‌ سوزی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امامزاده ابراهیم (ع) شفت یکی از روستاهای سیاحتی و زیارتی استان گیلان است که به دلیل بافت سنتی و معماری چوبی ساختمانهایش به «دهکده چوبی» گیلان مشهور شده است.

این روستا با جاذبه‌های طبیعی بی‌نظیری مانند رودخانه، جنگل و چشمه‌های جوشان و نیز بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع)، سالانه میزبان گردشگران و زائران زیادی است که برای تجربه زندگی در دل طبیعت کم‌نظیر منطقه، در خانه‌های چوبی چند طبقه این دهکده اقامت می‌کنند.

با این حال آتش‌سوزی گسترده اخیر در این دهکده، بخش عمده‌ای از سازه‌های مسکونی و تجاری را به خاکستر تبدیل کرد و این منطقه زیبا را به «جهنمی در بهشت» بدل ساخت.

این حادثه در حالی رخ داده که سابقه آتش‌سوزی های مشابه در این روستا به سال‌های ۷۵، ۷۶، ۷۸ و ۹۲ بازمی‌گردد اما شدت حریق ۱۳ اردیبهشت ماه سال گذشته بی‌سابقه بوده و خسارات فراوانی به بار آورده است.

روستای امامزاده ابراهیم (ع) پس از حادثه آتش سوزی گسترده‌ای که در سال گذشته رخ داد، همچنان در مراحل بازسازی و رفع مشکلات ساکنان آسیب دیده قرار دارد.

با وجود صدور حدود ۵۰ پروانه ساختمانی و پیگیری‌های مسئولان محلی، شهرستانی و استانی مشکلاتی از جمله کندی در پرداخت تسهیلات، نبود بیمه مناسب برای خانه‌های چوبی و بلاتکلیفی برخی پرونده‌ها در کمیسیون‌های مربوطه، روند بازگشت به شرایط عادی را کند کرده است.

بر همین اساس، گفتگویی با «امید کاظمی» دهیار روستای امامزاده ابراهیم (ع) انجام دادیم تا آخرین وضعیت بازسازی و مشکلات پیش‌روی ساکنان این دهکده چوبی را از زبان مسئول محلی جویا شویم.

دهیار روستای امامزاده ابراهیم (ع) درباره آخرین وضعیت این روستا پس از حادثه آتش‌سوزی اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۰ پروانه ساختمانی برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده صادر شده است.

وی با اشاره به مشکلات برخی اهالی در دریافت تسهیلات مجدد از بنیاد مسکن افزود: برخی از اهالی که در حوادث قبلی آسیب دیده و تسهیلات دریافت کرده‌اند، اکنون بر اساس بند ج بنیاد مسکن برای دریافت تسهیلات جدید با مشکل مواجه شده‌اند که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

کاظمی همچنین بیان کرد: برخی از آسیب‌دیدگان همچنان در مدرسه زندگی می‌کنند و برخی دیگر در حال ساخت و ساز منازل خود هستند.

دهیار روستا درباره ۱۹ خانواری که در گذشته دارای پروانه بوده و کنار حریم رودخانه زندگی می‌کردند و در حریق دچار خسارت شدند، گفت: پرونده این خانوارها به کمیسیون رفته است و با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز پاسخی از سوی آب منطقه‌ای گیلان به آنها داده نشده است.

وی ادامه داد: نماینده مردم فومن و شفت در مجلس، استاندار و فرماندار شهرستان موضوع بیمه ساختمان‌های چوبی روستا را با بیمه مرکزی تهران پیگیری کردند اما با وجودصدور مجوز بیمه از تهران و برگزاری جلسات مختلف در استان و بازدید کارشناسان هنوز یک مورد نیز ساختمان‌ها بیمه نشده است.

کاظمی در خصوص برخی کمک‌ها به آسیب دیدگان این حریق افزود: هزینه‌های نظام مهندسی برای آسیب دیدگان حریق ۱۰۰ درصد رایگان شده و با مصوبه شورای تأمین استان، ۹۵ درصد عوارض دهیاری برای آسیب‌دیدگان کاهش یافته است همچنین خدمات اولیه بنیاد مسکن شامل استعلامات نیز به صورت رایگان به آسیب دیدگان ارائه شده است.

دهیار امامزاده ابراهیم (ع) ضمن تشکر از همه مسئولانی که دغدغه مندانه مشکلات این روستا را پیگیری می‌کنند، ادامه داد: امیدوارم که مشکلات باقی‌مانده نیز با کمک مسئولان مرتفع شود.