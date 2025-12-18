مقیمی: ساماندهی امامزاده ابراهیم(ع) با رعایت قانون در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت ساماندهی و صدور مجوزهای ساختمانی در منطقه امام ابراهیم (ع) با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین در کنار ملاحظات مردمی و اقلیمی اظهار کرد: قوانین و مقررات باید در عین اجرا، شرایط خاص اقلیمی و وضعیت معیشتی مردم منطقه را نیز در بر بگیرد و در همین راستا از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۴۳ استفاده شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی و زیرساختها افزود: با حضور پیمانکار معتبر و همراهی امور آب، مقرر شد احداث دیوار حفاظتی در منطقه امامزاده ابراهیم که پیشتر نیز تعهد آن داده شده بود، بهزودی اجرایی شود و این موضوع بهطور قطع عملیاتی خواهد شد.
فرماندار شفت ادامه داد: استقرار خودروی آتشنشانی انجام شده و ما به تعهداتی که از روز نخست به مردم داده بودیم، تا حد امکان عمل کردهایم. خوشبختانه بخش عمدهای از مسائل و مشکلات منطقه در سطوح دهیاری، شورای اسلامی، بخشداری و شهرستان مرتفع شده است.
مقیمی با اشاره به حل بخش قابل توجهی از مشکلات بیمهای گفت: با پیگیریهای صورت گرفته بخش عمده مشکلات بیمهای حلوفصل شده و اطمینان داریم با تمرکز بیشتر بر ساماندهی امامزاده ابراهیم و قرار گرفتن این منطقه در چارچوب مقررات کشور، شرایط ایمنی و خدماترسانی بهبود خواهد یافت.
وی با تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان در طرحهای جدید تصریح کرد: در نقشههای جدید، چه در سازههای مذهبی و چه در معماری و نازککاری، ملاحظات ایمنی بهویژه در حوزه پیشگیری از حریق بهصورت جدی لحاظ شده و استفاده از مصالح آتشزا به حداقل رسیده است؛ بهگونهای که چوب در سربندی و نما بهطور کامل حذف شده و کاربرد آن به حداقل ممکن کاهش یافته است.
فرماندار شفت در پایان خاطرنشان کرد: پس از ساماندهی بافت آسیبدیده، تلاش خواهیم کرد با ارائه مشوقها، تخفیفات و حمایتهای لازم، بافت سنتی و قدیمی منطقه را نیز در قالب برنامه توسعه بازآفرینی کنیم. همچنین انتظار میرود با همراهی مسئولان ذیربط، صدور مجوز برای ۱۸ واحد باقیمانده نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
تسریع در پرداخت وام، ضرورت اصلی بازسازی است
«امید کاظمی» دهیار روستای امامزاده ابراهیم شفت در این جلسه با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای ساختوساز و بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: از مجموع حدود ۱۵۰ واحد آسیبدیده، ۴۹ واحد مربوط به حریقهای سالهای ۹۲ و ۹۶ بوده و مابقی نیز در حال طی مراحل اداری هستند.
وی افزود: تاکنون حدود ۲۵ پرونده بهصورت کامل آماده شده و پیشبینی میشود حداقل ۲۰ تا ۲۵ واحد دیگر نیز بهزودی وارد چرخه صدور مجوز و بازسازی شوند. همچنین حدود ۲۰ مورد ساختوساز جدید نیز با توجه به شرایط موجود آغاز شده است.
دهیار روستای امامزاده ابراهیم شفت با اشاره به وضعیت مالی اهالی تصریح کرد: ساکنان با همان مبالغی که از محل بیمه دریافت کرده بودند، ساختوساز را آغاز کردند، اما مشکل اصلی در بخش تسهیلات است؛ چرا که وامهای پرداختی صرفاً برای بخش مسکونی در نظر گرفته شده و واحدهای دارای کاربری تجاری مشمول دریافت وام نمیشوند.
کاظمی تأکید کرد: تا امروز حتی یک ریال وام به اهالی پرداخت نشده و مردم صرفاً در انتظار دریافت تسهیلات هستند؛ در حالی که سایر مراحل اداری با مشکل خاصی مواجه نیست.
وی در ادامه با اشاره به پرونده خانوارهای واقع در حریم رودخانه اظهار کرد: حدود ۱۹ خانوار در حریم آب قرار دارند که در بررسیها مشخص شد نقشه ارائهشده با طرح بنیاد مسکن همخوانی ندارد. این موضوع در جلسه هفته گذشته نیز مطرح شد.
دهیار امامزاده ابراهیم شفت خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده و بازنگری طرح بنیاد مسکن استان، تاکنون ۸ پرونده تعیین تکلیف شده و بر اساس آخرین اعلام، حدود ۱۱ پرونده دیگر نیز در حال بررسی است که همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده، مشکلات اهالی این روستا هرچه سریعتر برطرف شود.
تصمیمات مهم برای حل مشکلات مسکن امامزاده ابراهیم (ع)
به گزارش مهر، نشست بررسی مسائل مسکن روستای امامزاده ابراهیم (ع) به ریاست محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان، در اداره کل بنیاد مسکن برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد ۸ قطعه زمین با کاهش حریم رودخانه آزادسازی شود و برای ۱۱ قطعه باقیمانده، جلسه تخصصی دیگری برگزار گردد یا زمین جایگزین تأمین شود.
همچنین بانکهای عامل با دو روش ضمانت شامل رهن ملک یا وثیقه جایگزین و در صورت نیاز با روش سفته زنجیرهای، تسهیلات بانکی به متقاضیان ارائه خواهند کرد. شرط سبز بودن فرم «ج» نیز با دستور استاندار گیلان برای متقاضیان رعایت خواهد شد.
نظر شما