پیشرفت چشمگیر در درمان سرطان‌ سینه و گوارش با یک داروی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، علی آقاجانی مدیر توسعه کسبوکار این شرکت دانشبنیان، ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: این حمایت مالی بخشی از هزینههای شرکت را کاهش داده و امکان بازگرداندن آن به حلقه تحقیق و توسعه را فراهم کرده است. طرح تدروکس یکی از معدود مواردی است که به ما کمک میکند تا همگام با شرکتهای مطرح دنیا، روی ترکیبات و فناوریهای جدیدتر کار کنیم.
وی داروی «تدروکس» را یکی از پیشگامان درمان نوین سرطان سینه و دستگاه گوارش دانست و بیان کرد: این دارو تحولی بزرگ در درمان سرطان ایجاد کرده است و به روش داروهای کنژگه تولید میشود. در این فناوری پیچیده، پادتنها به عنوان حامل، داروهای کشنده سلولهای سرطانی را دقیقاً به هدف میرسانند. این روش باعث میشود که اثربخشی درمان نسبت به داروهای معمولی به شکل قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که عوارض جانبی کاهش مییابد.
مدیر توسعه کسبوکار نانودارو پژوهان پردیس تاکید کرد: این دارو با تأخیر ششبرابری در بازگشت بیماری و وخیم شدن حال بیماران، طول عمر آنها را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد و این دستاورد در سطح جهانی، تحولی مهم در حوزه درمان سرطان محسوب میشود. به گفته او، داروی تدروکس در حال حاضر به تولید کامل رسیده و با دریافت کد اخلاق، آماده ورود به فاز سوم مطالعات بالینی است.
آقاجانی اشاره به بار سنگین تحقیق و توسعه و فناوری پیچیده این داروها، گفت: ما اولین شرکتی هستیم که چنین داروهایی را در کشور تعریف کردهایم. تأمین داروی برند خارجی برای مقایسه و تست بالینی، هزینه بالایی دارد و بخش قابل توجهی از بودجه شرکت را به خود اختصاص میدهد. همچنین، تأمین مواد اولیه و تجهیزات، همراه با نیاز به نیروی انسانی متخصص، از چالشهای جدی مسیر ما بودهاند.
مدیر توسعه کسبوکار یک شرکت دانشبنیان اعلام کرد: طرح تحقیق و توسعه داروی پیشگام سرطان خود با نام تجاری «تدروکس»، موفق به دریافت ۴۸ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی شده است. این حمایت مالی با هدف کاهش هزینههای عملیاتی و تسریع در روند تکمیل و عرضه داروهای نوین سرطان صورت گرفته است.
کاهش ۹۰ درصدی هزینه درمان با تولید داخل
مدیر توسعه کسبوکار نانودارو پژوهان پردیس ضمن اشاره به اینکه با استفاده از اعتبار مالیاتی، هزینههای شرکت کاهش یافته است، افزود: این اعتبار مالیاتی باعث شده بتوانیم با سرعت بیشتر روی داروهای نوین کار کنیم. مهمتر از آن، تولید داخلی تدروکس باعث کاهش چشمگیر هزینههای درمان و جلوگیری از خروج ارز شده است. قیمت محصول ما کمتر از ۱۰ درصد نمونه مشابه خارجی است و این به معنای دسترسی بهتر و آسانتر بیماران به داروهای نوین با کیفیت تضمینشده خواهد بود.
آقاجانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با این حمایتهای مالی و توسعه فناوری، دسترسی بیماران به داروهای نوین سرطان بهبود یابد و گامی مهم در ارتقای کیفیت درمان در کشور برداشته شود. مسیر تحقیق و توسعه طولانی و دشوار است و نیازمند تلاش مستمر و پشتکار فراوان است.
