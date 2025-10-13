به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در بازدید از تصفیه خانه آب بشاگرد افزود: با بهره‌برداری کامل از این تصفیه‌خانه، شهرستان بشاگرد به یکی از مناطق پایدار در تأمین آب شرب استان تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح انتقال آب به بشاگرد از سد جگین از سال ۱۳۸۵ با هدف تأمین پایدار آب شرب مردم شهرستان بشاگرد آغاز شده و هم‌اکنون در قالب چند فاز اجرایی در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به روند پیشرفت این طرح گفت: تاکنون ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال برای انتقال آب از سد جگین به شهرستان بشاگرد احداث شده که توانایی انتقال ۱۷۴ لیتر بر ثانیه آب شرب را دارد.

وی تصریح کرد: در افق اجرای این طرح، تأمین آب پایدار برای بیش از ۷۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان بشاگرد پیش بینی شده است که بخش عمده آن‌ها در مناطق روستایی ساکن هستند.

حمزه پور همچنین به اجرای تمهیدات موقت برای تأمین آب روستاهای مسیر خط انتقال خبر داد و گفت: در حال حاضر با نصب پکیج اضطراری تصفیه آب، روزانه ۳۰ لیتر بر ثانیه آب تولید و برای تأمین آب یک شهر و ۹ روستا بشاگرد پمپاژ می‌شود.

وی همچنین در این روز از روند احداث مخزن سردشت بشاگرد نیز بازدید کرد.