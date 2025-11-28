حمزه پور: تصفیه خانه آب بشاگرد دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور در بازدید استاندار هرمزگان از تصفیه‌خانه بشاگرد اظهار کرد: تصفیه خانه آب بشاگرد تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

عبدالحمید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در این بازدید با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه آب بشاگرد تاکنون به بیش از ۷۵ درصد رسیده است، افزود: این پروژه که با اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان در حال اجراست، ظرفیت تصفیه و انتقال سالانه ۵.۵ میلیون متر مکعب آب از سد جگین به مرکز شهرستان و روستاهای بشاگرد را خواهد داشت.

مدیرعامل آبفا با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین آب پایدار بشاگرد گفت: تصفیه خانه بشاگرد یکی از پروژه‌های مدرن استان است که در قالب طرح بزرگ آبرسانی به روستاها و شهرهای بشاگرد اجرا می‌شود.

حمزه پور افزود: طرح انتقال آب از سد جگین که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده، هم اکنون در چند فاز پیش می‌رود و تاکنون ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال اجرا شده که امکان انتقال ۱۷۴ لیتر بر ثانیه آب شرب را فراهم می‌کند.

به گفته مدیرعامل آبفا، این طرح برای تأمین آب پایدار بیش از ۷۰ هزار نفر برنامه ریزی شده است. وی تأکید کرد که در حال حاضر با استفاده از پکیج اضطراری، ۳۰ لیتر بر ثانیه آب تولید و به یک شهر و ۹ روستا پمپاژ می‌شود و با تکمیل پروژه، تعداد روستاهای بهره مند بر اساس اولویت افزایش خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.