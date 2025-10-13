مومنی: کیوی مازندران در راه بازارهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک مؤمنی از آغاز فصل صادرات کیوی از مازندران به کشورهای مختلف از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت مطلوب و برنامه‌ریزی انجام‌شده، آغاز صادرات کیوی از ابتدای مهرماه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سطح زیر کشت کیوی استان حدود هشت هزار هکتار است و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید امسال به بیش از ۲۷۰ هزار تن برسد.

مؤمنی با اشاره به میزان صادرات انجام‌شده، اظهار داشت: میزان صادرات انجام‌شده تا امروز ۱۵۰ محموله به وزن سه هزار و ۲۴۷ تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در ادامه فصل، حدود ۳۰ هزار تن کیوی از مازندران صادر شود و این حجم از صادرات، گامی مهم در راستای توسعه تجارت خارجی و معرفی محصولات باکیفیت باغی ایران در بازارهای جهانی ارزیابی می‌شود.

وی تاکید کرد: بازارهای جهانی هدف برای این محصول کشورهای هندوستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و روسیه هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با اشاره به میزان ارزآوری این محصول تصریح کرد: در بازارهای جهانی، میزان ارزآوری هر کیلوگرم کیوی حدود دو دلار است و با توجه به این نرخ، پیش‌بینی می‌شود صادرات کیوی در سال جاری حدود ۶۰ میلیون دلار درآمد اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد.