مومنی: کیوی مازندران در راه بازارهای جهانی است

ساری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز فصل صادرات کیوی از مازندران به کشورهای مختلف از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود ۳۰ هزار تن محصول امسال صادر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک مؤمنی از آغاز فصل صادرات کیوی از مازندران به کشورهای مختلف از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت مطلوب و برنامه‌ریزی انجام‌شده، آغاز صادرات کیوی از ابتدای مهرماه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سطح زیر کشت کیوی استان حدود هشت هزار هکتار است و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید امسال به بیش از ۲۷۰ هزار تن برسد.

مؤمنی با اشاره به میزان صادرات انجام‌شده، اظهار داشت: میزان صادرات انجام‌شده تا امروز ۱۵۰ محموله به وزن سه هزار و ۲۴۷ تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در ادامه فصل، حدود ۳۰ هزار تن کیوی از مازندران صادر شود و این حجم از صادرات، گامی مهم در راستای توسعه تجارت خارجی و معرفی محصولات باکیفیت باغی ایران در بازارهای جهانی ارزیابی می‌شود.

وی تاکید کرد: بازارهای جهانی هدف برای این محصول کشورهای هندوستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و روسیه هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با اشاره به میزان ارزآوری این محصول تصریح کرد: در بازارهای جهانی، میزان ارزآوری هر کیلوگرم کیوی حدود دو دلار است و با توجه به این نرخ، پیش‌بینی می‌شود صادرات کیوی در سال جاری حدود ۶۰ میلیون دلار درآمد اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد.

