برگزاری چهارمین دوره آزمون اعطای مدرک حفظ عمومی قرآن کریم در کرمانشاه

ساحل سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک حفظ عمومی قرآن کریم با حضور گسترده علاقه‌مندان به حفظ قرآن در سراسر استان کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این آزمون در ۱۰ رشته مختلف حفظ قرآن کریم حضور یافتند و افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، مدرک حفظ عمومی قرآن کریم را دریافت خواهند کرد. سهیلی با اشاره به میزان مشارکت قرآنیان استان در این آزمون گفت: در مجموع ۴۳۳ نفر از حافظان قرآن در سطح استان کرمانشاه در این دوره از آزمون شرکت کردند که از این تعداد، ۱۷۸ نفر مربوط به شهرستان کرمانشاه هستند.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف استان ادامه داد: آزمون یادشده در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، صحنه، کنگاور، هرسین و سرپل‌ذهاب نیز برگزار شده است و در شهرستان پاوه نیز هفته آینده آزمون در همان چارچوب و با حضور متقاضیان برگزار می‌شود.

وی افزود: پس از برگزاری آزمون در همه شهرستان‌ها و تصحیح پاسخنامه‌ها، به شرکت‌کنندگانی که حدنصاب لازم را کسب کنند، مدرک رسمی حفظ عمومی قرآن کریم اعطا می‌شود.

سهیلی تأکید کرد: این مدارک از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی کشور صادر و به حافظان واجد شرایط اعطا خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این آزمون‌ها گامی مهم در راستای تشویق جامعه قرآنی، شناسایی حافظان مستعد و توسعه فرهنگ انس با قرآن در میان اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان است.