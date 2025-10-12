برگزاری مسابقات قرآن در کردستان،نماد وحدت است؛قدردانی از علمای اهل سنت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی رئیس کمیته داوران چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در نشست خبری چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد اظهار داشت: باید قدر بزرگانی را که تربیتشدگان مکتب قرآن هستند، بدانیم؛ چراکه آنان ستونهای اصلی فرهنگ الهی و نورانیت جامعهاند.
رئیس کمیته داوران مسابقات سراسری قرآن کریم با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) گفت: قرآن موجودیتی زنده است و همانگونه که ذات اقدس الهی زنده و پایدار است، این کتاب شریف نیز هرگز نمیمیرد. بر همین اساس باید فرهنگ قرآنی از لایههای مدیریت و حکمرانی تا متن زندگی مردم جریان یابد تا سبک زندگی قرآنی در کشور تثبیت شود.
سلیمی افزود: تمامی مسابقات، نمایشگاهها و فعالیتهای قرآنی مقدمهای برای رسیدن به نور و روح قرآن کریم است و هدف نهایی، پیادهسازی احکام الهی در جامعه است.
وی با اشاره به برگزاری این دوره در خطه پرافتخار کردستان ابراز کرد: انتخاب کردستان بهعنوان میزبان، نماد وحدت امت اسلامی است؛ این مسابقات تنها رقابتی برای انتخاب زیباترین قاریان نیست، بلکه جلوهای از همبستگی مسلمانان در ایران و جهان است.
او از استانداران، مدیران، روحانیون و بهویژه علمای اهل سنت کردستان برای میزبانی این رویداد قرآنی قدردانی کرد و ابراز امیدواری داشت پس از این دوره، مسابقات رنگ و بوی تازهتر و مؤثرتری در سطح ملی پیدا کند.
سلیمی با بیان اینکه تعامل با قرآن باید دقیقاً مطابق سیره پیامبر اکرم (ص) باشد، گفت: پیامبر در ارتباط با قرآن سه عمل همزمان انجام میداد؛ تلاوت، تدبر و عمل. جامعه قرآنی ما باید مراقب باشد که زیبایی تلاوت، آنان را از تدبر در آیات و عمل به قرآن در زندگی روزمره غافل نسازد.
وی با اشاره به آیه شریفه ادعُ إلی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن توضیح داد: دعوت به دین سه مرحله دارد؛ نخست حکمت و استدلال منطقی، دوم نصیحت مهربانانه و سوم گفتگو و مناظره آرام و خردمندانه. متأسفانه گاهی برعکس عمل میکنیم؛ ابتدا جدال میکنیم، سپس نصیحت و در نهایت تازه بهدنبال دلیل میرویم..اگر جامعه قرآنی با قرآن تعامل دقیق داشته باشد، تمامی دلایل منطقی دعوت مردم به صراط مستقیم را از متن قرآن کریم استخراج خواهد کرد.
او نقش رسانهها را در ترویج امید و تقویت فرهنگ قرآنی مهم دانست و افزود: رسانهها میتوانند ضیافت امید را در جامعه بیفزایند و مردم بیش از هر زمان نیازمند امید هستند. این مسابقات، مسابقات صلح و خیر است؛ رویدادی ملی که متعلق به ملت ایران و جمهوری اسلامی است و یکی از اسناد هویت و افتخار این نظام مقدس به شمار میآید.
سلیمی در پایان درباره ترکیب هیئت داوران مسابقات گفت: بیش از پنجاه نفر از اساتید فاضل و مجرب، از میان بانوان و آقایان محترم در رشتههای مختلف به داوری خواهند پرداخت و همه از چهرههای برجسته قرآنی هستند؛ دکترها، استادان دانشگاه، صاحبان کرسی تدریس و کسانی که در مسابقات بینالمللی رتبههای برتر کسب کردهاند.
او تأکید کرد هدف اصلی کمیته داوران، اجرای عدالت در امر داوری است و افزود: تمام نظریات، انتقادات و پیشنهادات دلسوزان را با تمام وجود میپذیریم و آن را سرمایهای برای ارتقای مسابقات میدانیم.
وی در پایان گفت: ما خادمان قرآن، دست خدمتگزاران قرآنی را با افتخار میبوسیم و امید داریم با تقویت و تبلیغ مسابقات و سایر فعالیتهای قرآنی، بتوانیم قدمی در جهت خدمت بیشتر به ساحت مقدس قرآن کریم برداریم.
در پایان این نشست از پوستر چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.
اساتید داور شرکتکننده در مسابقات سراسری قرآن کریم بخش خواهران و برادران به شرح زیر است:
- معصومه عباسی نظری
- زینب آقایی
- نسرین رضایی
- مریم سمایی
- مرضیه فیروززاده
- الهام ملکی
- زهرا افخمی ریحانی
- اعظم الوندی
- سمیه حاجعلی
- اعظم آلماسی
- معصومه آگایی
- مریم مسعودی نفر
- ایمان سهاف
- زهرا اساکره
- مریم سعیدی
- اکرم غلامی
- هادی ارزُم
- محمود لطفینیا
- سید محسن موسوی بلده
- رسول آزمایش
- رضا دیالت
- محمدمهدی بحرالعلوم
- مهدی حسنی
- مهدی عباسی
- عباس هاشمی
- محسن داراحمدی
- غلامرضا شاهمیوه
- حسن مختاری
- کیوان حسینی مسعود سیاهپوشی
- حیدر کسمایی
- حسن حکیمباشی
- سید احمد میریان
- سید محمدجواد سادات فاطمی
- محمدحسین سعیدیان
- حامد ولیزاده
- علیاکبر کاظمی
- رحیم خاکی
- سید عباس انجام
- مجید آهنگری
- محمدباقر محمدحسینپور
- معین اسماعیل
- مومنثانی
- سید احمد مؤمنی
- علی مهرابی
- سید محمد هادی قاسمی
