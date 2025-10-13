برگزاری ویژه برنامه «روز بزرگداشت حافظ» در موزه ملی ملک

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه روز بزرگداشت حافظ در قالب نشستی با عنوان «تحصیل عشق و رندی» در کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران، برگزار شد.

این نشست، با اجرای برنامه‌های متنوع با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و ادب‌دوستان، در سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه و موزه ملی ملک در پایتخت برپا شد.

در این ویژه برنامه عبدالحمید ضیایی پژوهشگر برجسته ادبی با موضوع «شعر و اندیشه حافظ»، بیان کرد: شعر حافظ همیشه به حدی تازگی داشته که وقتی اشعارش را می‌خوانیم، احساس می‌کنیم که در دوره معاصر زندگی کرده است.

وی با تأکید بر شخصیت منحصربه‌فرد حافظ شیرازی، افزود: شجاعت و قناعت، از جمله ویژگی‌های رندی در شعر حافظ بوده که این رندی در نهایت به آزادگی می‌رسد.

همچنین هومن یوسفدهی، رئیس بخش نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ایران در این نشست ضمن معرفی کتاب «حافظ شیرین سخن» تألیف محمد معین به‌عنوان یکی از بهترین آثار منتشر شده درباره حافظ، گفت: مهدخت معین دختر این نویسنده، سال‌ها پس از فوت وی، این کتاب را منتشر کرده است.

این سخنران با اشاره به اینکه آشنایی محمد معین با حافظ، به شب یلدایی قبل از دوران هفت سالگی وی برمی‌گردد، تصریح کرد: نیاز به معنویات، شناخت حافظ و رسیدن به سعادت، از انگیزه‌های نگارش کتاب با محوریت حافظ توسط این نویسنده بوده است.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای کتاب حافظ شیرین سخن، صفحه‌ای خوشنویسی و تذهیب به‌خط محمد معین به چشم می‌خورد، افزود: در این اثر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی دوران حافظ مورد بررسی قرار گرفته است.

معرفی آثار خطی حافظ در گنجینه ملک

همچنین در این نشست نوشاد رکنی، مدیر کتابخانه ملک به معرفی منتخبی از آثار خطی این کتابخانه با موضوع حافظ از جمله ۱۱ دیوان نفیس حافظ پرداخت.

وی «دیوان حافظ انجوی» را یکی از این آثار نفیس خطی دانست و گفت: این اثر در سال ۱۲۳۳ قمری (دوره قاجار)، به‌خط شکسته نستعلیق محمدصادق انجوی شیرازی بر روی کاغذ فرنگی کتابت و با جلد ساغری سیاه ضربی ترنجدار گل و بوته الوان مجلد شده است.

رکنی افزود: این نسخه ارزشمند دارای سرلوح نفیس مرصع است. همچنین دو صفحه اول آن، حواشی مرصع، مجدول به زر و تحریر و کمنداندازی شده است.

وی همچنین از آثاری نظیر «دیوان حافظ به‌خط علی‌نقی شیرازی در سال ۱۳۱۷ قمری»، «دیوان حافظ به‌خط محمد هروی در قرن ۱۱ قمری»، «دیوان حافظ به‌خط محمود نیشابوری در سال ۸۹۸ قمری»، «دیوان حافظ به‌خط هدایت‌الله در قرن ۱۰ قمری» و «دیوان حافظ به‌خط محمدبن علاءالدین رزه‌ای باخرزی در دوره صفوی»، نام برد.

مدیر کتابخانه ملک به دیوان‌های حافظ تیموری، زندیه و قاجاری، دیوان حافظ مصور صفوی و دیوان حافظ مصور هراتی (کتابت شده در سال ۹۳۵ قمری) نیز اشاره کرد.

رکنی در ادامه گفت: در بیش از ۳۰ نسخه موجود در گنجینه ملک، غزلیات و دیگر اشعار حافظ به‌صورت پراکنده آمده است. بخشی از این اشعار در جُنگ‌ها، حواشی و یا ظهر نسخه و بخشی دیگر به‌صورت رسایل است؛ این رسایل، گزیده اشعار حافظ شیرازی هستند.

وی خاطرنشان کرد: ۶ اثر با محوریت شرح بر اشعار حافظ نیز در بخش نسخ خطی کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می‌شود.

گفتنی است کتابخانه و موزه ملی ملک در سال ۱۳۱۶ شمسی، توسط حاج حسین آقا ملک، وقف حرم مطهر حضرت رضا (ع) شده است و در حال حاضر به نشانی «تهران، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان سی‌تیر، خیابان یارجانی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)»، پذیرای اهل علم و فرهنگ است.