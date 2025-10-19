  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

جعفری: بازارهای دواب میاندوآب به مدت دو هفته تعطیل شدند

ارومیه - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میاندوآب گفت: بازارهای دواب شهرستان به مدت دو هفته تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی تعطیلی موقت بازارهای دواب شهرستان میاندوآب، با اعلام خبر شیوع بیماری تب برفکی در سطح استان آذربایجان غربی افزود: متاسفانه شاهد شیوع سویه جدیدی از تب برفکی در تعدادی از استان‌های کشور هستیم که در صورت عدم کنترل خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس طبق مصوبات کارگروه پدافند غیرعامل آذربایجان غربی، فعالیت تمامی مراکز عرضه دام و بازارهای دواب سنتی و صنعتی شهرستان به مدت ۲ هفته تعطیل اعلام شده و همزمان با تعطیلی بازارهای دواب، ورود و خروج دام به شهرستان نیز ممنوع خواهد بود.

جعفری با اشاره به اهمیت واکسیناسیون تب برفکی در تغذیه و سیستم ایمنی بدن دام‌ها افزود: انتظار داریم شبکه دامپزشکی شهرستان اهتمام ویژه‌ای نسبت به تأمین واکسن برای جلوگیری از شیوع و بروز این بیماری در بین دام‌ها داشته باشد

وی از دامداران خواست از هرگونه جابجایی دام بدون اخذ مجوز بهداشتی و قرنطینه‌ای و ورود افراد متفرقه به محوطه دامداری جلوگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه بیماری دامی با کارشناسان شبکه دامپزشکی میاندوآب تماس بگیرند.

