رضایی: توقف‌ های غیرمجاز اطراف مدارس کرمان باعث گره های ترافیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، گفت: با رصدهای میدانی انجام شده توسط کارشناسان پلیس راهور در سطح استان کرمان، متأسفانه شاهد توقف‌های دوبله و پارک‌های نامناسب، در اطراف مدارس و مراکز آموزشی هستیم که باعث گره‌های ترافیکی، بی‌نظمی در عبور و مرور و نارضایتی کاربرین ترافیک شده است.

وی، افزود: همکاران بنده در سراسر استان کرمان با هدف ایجاد انضباط ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد در ساعات اوج ترافیک، برخورد با اینگونه تخلفات را در دستور کار قرار داده و ضمن تذکر، در موارد لزوم اعمال قانون خواهند کرد.

رئیس پلیس راهور استان از والدین خواست تا هنگام پیاده و سوار کردن فرزندان خود در جلوی مدارس، حتی برای دقایقی کوتاه از توقف در محل‌های غیرمجاز خودداری کرده و در روان‌سازی ترافیک شهری با پلیس همکاری نمایند.