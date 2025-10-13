  1. استانها
«عیسی مرادی» به خیبر خرم‌آباد پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، «عیسی مرادی» مهاجم فصل گذشته مس رفسنجان به‌عنوان بازیکن سهمیه آزاد به عضویت خیبر خرم‌آباد در آمد.

این بازیکن سابقه حضور در سپاهان اصفهان را دارد و در دو فصل اخیر در تیم‌های شمس آذر قزوین و مس رفسنجان به میدان رفته است.

