به گزارش خبرنگار مهر، «عیسی مرادی» مهاجم فصل گذشته مس رفسنجان بهعنوان بازیکن سهمیه آزاد به عضویت خیبر خرمآباد در آمد.
این بازیکن سابقه حضور در سپاهان اصفهان را دارد و در دو فصل اخیر در تیمهای شمس آذر قزوین و مس رفسنجان به میدان رفته است.
