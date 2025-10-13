به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این نشست با هدف تقویت زیرساختهای دیجیتال و توسعه مراکز داده برگزار شده است، اظهار کرد: آماده ایجاد یک مرکز داده بزرگ در اصفهان هستیم زیرا اصفهان به عنوان یکی از پایلوتهای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به قابلیتهای منحصر به فرد استان اصفهان در تجمع صنایع و زیرساختهای ارتباطی، تأکید کرد: این مرکز داده میتواند به قطب تغذیه کل کشور تبدیل شود و در مواقع ضروری، حتی بار ترافیک پایتخت را نیز پشتیبانی کند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور در ادامه با اشاره به رویکرد جدید این شرکت برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی، تصریح کرد: سیاست جدید ما مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای بینالمللی و سرمایهگذاری بخش خصوصی است تا اپراتور تنها مجری نباشد، بلکه بسترساز باشد.
گفتنی است؛ در این دیدار همچنین بر لزوم رفع موانع زیرساختی از جمله تأمین برق مورد نیاز برای راهاندازی این مراکز تأکید و پیشنهاد شد با انعقاد تفاهمنامهای با شرکتهای بزرگ صنعتی، زمینه تأمین پایدار برق و سایر نیازها فراهم شود.
این پروژه در راستای افزایش تابآوری شبکه ملی اطلاعات و توزیع مناسب مراکز داده در سطح کشور تعریف شده است
