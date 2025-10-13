جشن پایانی هفته ملی کودک در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی هفته ملی کودک سال با عنوان «کودک، لبخند، زندگی» ظهر دوشنبه با حضور مسئولان و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در تالار مرکزی رشت برگزار شد.
این برنامه فرهنگی و هنری با هدف ایجاد نشاط و آگاهیبخشی به کودکان اجرا شد و شامل بخشهایی چون شعرخوانی خلاقانه حسین صفدری، نقالی هنرمندانه زهرا نیکدل، همخوانی سرود «سرزمین آسمانی»، اجرای موزیک پانتومیم و نمایش خلاق با عروسکهای نمایشی بود. همچنین، پخش پویانمایی «بارون مییاد جرجر» با استقبال کودکان همراه شد.
در ادامه این آئین، مربیان فرهنگی کانون، منیژه واحد قاضیانی و مائده حمیدی، به خوانش بیانیه حقوق کودک پرداختند که با هدف ترویج آگاهی عمومی نسبت به جایگاه و حقوق کودکان در جامعه انجام شد.
کودکی بهترین روزهای زندگی است
علی فتحاللهی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، ضمن تبریک روز جهانی و هفته ملی کودک، این روزها را فرصت مغتنمی برای بزرگداشت کودکان دانست و گفت: کودکی بهترین روزهای زندگی است و کودکان با کوچکترین اتفاقی شاد میشوند و خاطرات تلخ را به سرعت فراموش میکنند.
وی صداقت، راستی و درستی را از ویژگیهای بارز کودکان برشمرد و تاکید کرد: لازم است این روحیه در تمامی کودکان نهادینه شده و در بزرگسالی نیز در شخصیت آنان دیده شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به نقش مسئولان و فعالان فرهنگی در ایجاد بسترهای مناسب برای شادابی کودکان، افزود: ارزشمندترین هدیه فعالان فرهنگی، توانمندسازی و اهدای لبخند به کودکان ایران اسلامی است.
وی خطاب به کودکان گفت: شما آیندهسازان این کشور هستید و باید با تلاش و بهرهگیری از راهنمایی مربیان، برای مدیریت آینده آماده شوید.
این جشن ملی با حضور پرشور کودکان و خانوادهها و اجرای متنوع برنامههای فرهنگی، هنری و آموزشی، فضای شادی و امید را در تالار مرکزی رشت به وجود آورد و بار دیگر اهمیت توجه ویژه به حقوق و نیازهای کودکان را به جامعه یادآوری کرد.
