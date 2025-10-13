به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری کانون پرورش فکری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی همزمان با هفته ملی کودک با حضور حامد علامتی؛ مدیرعامل کانون و سالار قاسمی؛ رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، فرهاد در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار شد.
سالار قاسمی؛ رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه امسال آغاز سال تحصیلی باشکوهی با حضور وزیر آموزش و پرورش انجام شد، گفت: چندی پیش موضوع جشنواره فیلم کوتاه برای دانشآموزان با نیازهای ویژه را با مدیرعامل کانون مطرح کردم که ایشان با انگیزهتر از ما آنرا عملیاتی کرد.
قاسمی یک ضلع نظام تعلمی و تربیت جمهوری اسلامی ایران را توجه به دانشآموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و افزود: توجه به دانشآموزان مناطق محروم، دانشآموزان عشایر و با نیازهای ویژه یعنی دیدن و در نظر گرفتن بُرد عدالت اجتماعی.
وی با اشاره به وجود نگاه هوشمندانه به بچهها با نیازهای ویژه در کانون پرورش فکری خاطرنشان کرد: امروزه گفته میشود به جای «دانشآموزان با نیازهای ویژه» بگوییم «دانشآموزان با نیازهای مختلف». به نظرم هیچ جایی مانند کانون نمیتوتند تواناییهای بچهها با نیازهای ویژه را نشان دهد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه جنس کانون پرورش فکری نرمافزاری است، اظهار کرد: جنس معرفی بچههای با نیازهای ویژه هم نرمافزاری است. در قالب تفاهمنامه بین ما و کانون، تواناییهای بچههای با نیاز ویژه را در قالبهای مختلف مثل فیلم و جشنواره فیلم کوتاه نشان خواهیم داد.
قاسمی نقش کانون در توجه به دانشآموزان با نیازهای ویژه را مهم دانست و افزود: یک فصل نوین از معرفی توانمندیهای بچهها با نیازهای ویژه در قالبهای هنری و برگزاری جشنواره فیلم کوتاه با امضای تفاهمنامه بین ما و کانون رقم خواهد خورد. انشاالله جلسه بعدی، ارزیابی اقدامات طرفین باشد.
وی هفته کودک را فرصت مناسبی دانست که نگاهمان به سرنوشت کودکان سرزمینمان باشد و گفت: باید در حوزههای هنری، تربیت بدنی و بازی برای دانش آموزان استثنایی کار شود. این بچهها برای اینکه احساس هویت کنند نیاز دارند خودشان، خانوادههایشان و نیازهایشان جدی گرفته شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کانون میتواند در حوزه فناوریهای نوین برای تولید محتوا، نمایشها و رباتها به ما کمک مؤثری کند، خاطرنشان کرد: پایاننامه بنده در مورد حق آموزش در حوزه بچههای استثنایی است که یک بخش آن حقوق کودک و بخش دیگرش، حقوق عام است. مباحث تحقیقاتی و پژوهشی خود را در اختیار کانون قرار خواهم داد.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه به امضای حامد علامتی مدیرعامل کانون و سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور رسید.
در حاشیه برگزاری مراسم امضای تفاهمنامه، نمایشگاهی از کارهای دستی و هنری دانشآموزان با نیازهای ویژه مدرسه دخترانه استثنایی عباس پارسی (رسالت) در رشتههای طراحی و دوخت، گرافیک، فتوگرافیک، معرق و هنر زندگی در خانه به نمایش گذاشته شد که شرکتکنندگان مراسم از آن بازدید کردند.
