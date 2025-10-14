به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آبسوران صبح سه شنبه در آیین رونمایی از پوستر اولین جشنواره استانی بازی و اسباب بازی با بیان اینکه بازی و اسباب بازی جزو موارد تاثیرگذار در تربیت کودک و نوجوان است، افزود: هدف از این جشنواره افزایش آگاهی در بین خانواده‌ها و اثرگذاری بازی در رشد هوش و مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان، حمایت از تولید داخلی، ایجاد شور و نشاط بین کودکان و نوجوانان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در کنار این رویداد ویژه برنامه‌های ادبی، فرهنگی، هنری در غرفه‌های مختلف برگزار خواهد شد، گفت: ساخت عروسک کاغذی، موزه عروسک‌ها، بازی‌های رومیزی، نمایشگاه کتاب کانون، خانه سفال و هنر، نشستهای آموزشی ویژه والدین جزو برنامه‌های جانبی این جشنواره است.

مدیرکل کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته از هر بهانه‌ای برای بازی کودکان با هدف اموزش مهارتهای اجتماعی استفاده می‌شود، گفت: در این جشنواره نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان حوزه کودک و نوجوانان برای آگاهسازی خانواده‌ها برپا می‌شود.

وی بااشاره به ارائه فراخوان برای حضور تولیدکننده اسباب بازی در این جشنواره اظهار کرد: اسباب بازی‌های عرضه شده در این جشنواره ایرانی بوده و پس از تایید شورای نظارت بر اسباب بازی و به صورت هدفمند عرضه می‌شود.

این جشنواره از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقه مندان خواهد بود.