رفیعی:اجرای چهارخطه ایلام–ملکشاهی شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از محور ایلام–ملکشاهی گفت: کل محور ارتباطی ایلام به ملکشاهی برای ارتقا به چهار خطه در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و عملیات اجرایی پروژه با سرعت قابل‌قبولی در حال پیشرفت است.

وی افزود: از خروجی شهر ایلام، در محدوده تقاطع فرودگاه تا تقاطع ملکشاهی، به طول دوازده کیلومتر، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور عملیات چهارخطه‌سازی مسیر را دنبال می‌کند که تاکنون حدود چهار کیلومتر از آن آسفالت شده و مابقی در مراحل مختلف زیرسازی و روسازی قرار دارد.

رفیعی تصریح کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی نیز در بخش‌های اصلی شامل رمپ ورودی ایلام به ملکشاهی، لوپ‌های خروجی از ملکشاهی به ایلام و مسیر بدره به سمت ملکشاهی به‌طور کامل اجرا و تکمیل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: رمپ خروجی ملکشاهی به سمت میشخاص و شهرستان بدره نیز تا پایان آذرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید و با بهره‌برداری از آن، کل پروژه تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی به مرحله افتتاح کامل خواهد رسید.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح چهارخطه ایلام–ملکشاهی از اولویت‌های مهم توسعه راه‌های استان ایلام محسوب می‌شود و با بهره‌برداری کامل از این مسیر، ایمنی و سهولت تردد میان‌استانی به‌صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.