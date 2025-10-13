  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

همکاری شهرداری تهران و دانشگاه تهران برای مدیریت پسماند و فضای سبز

در بازدید معاون خدمات شهری شهرداری تهران از دانشگاه تهران، بر تدوین تفاهم‌نامه‌ مشترک برای جمع‌آوری پسماند خوابگاه‌ها و آغاز مطالعات نگهداشت فضای سبز با مشارکت شهرداری و دانشگاه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با همراهی جعفری مدیرکل امور خدمات شهری، نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان‌ها، روحانی شهردار منطقه ۶ و مسئولین دانشگاه تهران از وضعیت نگهداشت، فضای سبز و جمع آوری زباله این دانشگاه بازدید کردند.

در این بازدید با دستور گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران مقرر شد، تفاهم نامه‌ای مابین معاونت خدمات شهری، شهرداری منطقه ۶ و دانشگاه تهران در راستای حمایت و کمک شهرداری برای جمع آوری پسماند خوابگاه دانشجویی کوی دانشگاه تهران تهیه شود.

همچنین در جریان این بازدید بر آغاز به کار کمیته مشترک مطالعه برای نگهداشت فضای سبز دانشگاه تهران با مشارکت شهرداری تهران و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران تاکید شد و مقرر شد طرح مطالعاتی انجام و در نهایت شهرداری تهران به عنوان نهاد حمایت کننده در این خصوص همکاری‌های لازم را داشته باشد.

کد خبر 6621185

