به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی با رئیس و اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد، اولویت‌های راهبردی، طرح‌ها و برنامه‌ها و همچنین پروژه‌های کلیدی این وزارتخانه به منظور دستیابی به رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه را تبیین کرد.

در ابتدای نشست رئیس و اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس با دکتر سید علی مدنی زاده که معاونان وزیر و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور داشتند، گزارشی از عملکرد و اقدامات ۱۰۰ روزه این وزارتخانه از زمان کسب رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد ارائه شد.

در ادامه این نشست نیز لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد به ارائه اولویت‌ها، منتخبی از برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های کلیدی این وزارتخانه در راستای دستیابی به رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه پرداخت. گفتنی است، هشت اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، توانمند سازی و مردمی سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی، توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری, اقتصاد دیجیتال حکمرانی هوشمند، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی است.

ایجاد هفت نهاد مالی جدید، افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه، هوشمند سازی پردازش گمرکی، هوشمند سازی سامانه تعیین ارزش، افزایش سهولت مالیاتی، افزایش توان‌تسهیلات دهی بانک‌ها و توسعه بانکی، تسهیل حکمرانی داده محور و بهبود عدالت مالیاتی از جمله برنامه‌هایی بود که مدنی زاده در ادامه این نشست به اجرای آنها در آینده و با هدف دستیابی به شاخص‌های مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد.

در ادامه این نشست نیز نمایندگان مجلس دیدگاه‌ها و مطالبات مردم از وزارت اقتصاد را مطرح و خواستار تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های دولت در استان‌های مختلف کشور شدند که در ادامه مدنی زاده نیز از نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند نمایندگان که عامل مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های وزارت اقتصاد در راستای رشد عدالت محور در کشور است، تقدیر و تشکر نمود.