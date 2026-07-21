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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

پایان مکاتبات کاغذی در ثبت اساسنامه مؤسسات اعزام دانشجو

پایان مکاتبات کاغذی در ثبت اساسنامه مؤسسات اعزام دانشجو

با توافق سازمان امور دانشجویان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرآیند ثبت و تغییر اساسنامه مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور به‌زودی به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، در نشست تخصصی مشترک میان نمایندگان این سازمان و معاونت فناوری و اداره کل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقرر شد تمامی خدمات مربوط به حوزه ثبت و تغییرات موسسات اعزام دانشجو با حذف کامل مکاتبات کاغذی، به بستر الکترونیک منتقل شود.

عبدالحمید علیزاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجو، با اشاره به فعالیت حدود ۱۵۰ موسسه اعزام دانشجو در کشور و ثبت تقاضاهای جدید در دو سال اخیر گفت: اگرچه بخشی از خدمات این حوزه در حال حاضر از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه سجاد ارائه می‌شود، اما همچنان بخشی از فرآیندها به‌صورت فیزیکی انجام می‌پذیرد. هدف سازمان امور دانشجویان، هوشمندسازی کامل خدمات و تسهیل امور برای موسسات است.

رئیس کارگروه نظارت بر تاسیس و فعالیت موسسات اعزام دانشجو، تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را گامی راهبردی خواند و افزود: در نشست فنی برگزار شده با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دو دستگاه، دغدغه‌های مشترک بررسی و توافق شد تمامی فرآیندهای ثبت اساسنامه و اعمال تغییرات موسسات که تاکنون به‌صورت کاغذی انجام می‌شد، به شیوه تمام‌الکترونیک بازطراحی شود.

علیزاده در پایان با تاکید بر نقش موثر دفتر توسعه فناوری اطلاعات و امنیت سازمان امور دانشجویان در تحقق این هدف، خاطرنشان کرد: با نهایی شدن این فرآیند که در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد، گام بلند دیگری در راستای تحقق دولت الکترونیک و صیانت از حقوق شهروندی برداشته می‌شود و متقاضیان از مراجعه حضوری برای انجام امور ثبتی بی‌نیاز خواهند شد.

کد مطلب 6894533
زهرا سیفی

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