دومین بازیکن تمدیدی استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده میکند که شاگردان سهراب بختیاریزاده تمرینات پیشفصل خود را به صورت منظم دنبال میکنند. همزمان با روند آمادهسازی تیم، مدیران باشگاه نیز مذاکرات خود را برای حفظ بازیکنان موردنظر کادر فنی و تمدید قرارداد آنها ادامه میدهند.
در همین راستا، پس از تمدید قرارداد محمدحسین اسلامی، مدیران استقلال بر سر مسائل مالی با علیرضا کوشکی، وینگر تأثیرگذار فصل گذشته این تیم، نیز به توافق نهایی رسیدهاند. به این ترتیب، کوشکی فصل آینده نیز با پیراهن آبی استقلال به میدان خواهد رفت و بهزودی تمدید قرارداد او به صورت رسمی اعلام میشود.
از سوی دیگر، مذاکرات باشگاه با روزبه چشمی، دیگر گزینه تمدیدی استقلال، همچنان ادامه دارد. در صورتی که اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، کاپیتان آبیپوشان نیز قرارداد خود را تمدید خواهد کرد و در فصل آینده همچنان در جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده حضور خواهد داشت.
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