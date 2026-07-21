اقتباس از رمان «جعبه اشک» هان کانگ برای نمایش موزیکال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گروه کر ملی کره اعلام کرد نمایش موزیکال با اجرای گروه کر این کشور را که با اقتباس از کتاب «جعبه اشک» هان کانگ تولید میشود، در کنسرت یادبود سالانه روز آزادی در 14 آگوست(23 مرداد) در مرکز هنرهای سئول ارائه خواهد کرد.
«جعبه اشک» درباره کودکی است که برای چیزهایی گریه میکند که مردم عادی روستا نمیتوانند آنها را درک کنند. کودک با مردی مرموز که در جعبهای اشک جمع میکند، به راه میافتد و با پیرمردی آشنا میشود که هرگز در زندگیاش گریه نکرده است.
این داستان در 81 صفحه، داستانی با مضمون کودکانه است که برای بزرگسالان نوشته شده و داستان با این ایده آغاز میشود که اشکها همه شفاف هستند، اما اگر آنها را به کریستال تبدیل کنید، رنگهای مختلفی از آنها بیرون میآید.
گروه کر گفت که این نمایش، زبان ظریف و شاعرانه هان و کاوش آرام او در شرایط انسانی را از طریق موسیقی کرال به تصویر میکشد و درباره انسانهایی است که احساسات خود را از دست دادهاند یا قادر به بیان آنها نیستند و به تدریج صدای خود را باز مییابند.
پارک چون-هوی، آهنگساز و ترانهسرا، که موسیقی این نمایش را ساخته است، هم در نمایشهای موزیکال و هم در تئاتر کار کرده است. او همچنین رمانهای کرهای را برای صحنه اقتباس کرده که «هزار بلوز» اثر چئون سون-ران که توسط شرکت هنرهای نمایشی سئول تهیه شده از جمله آنهاست.
هان کانگ از کره جنوبی و اولین نویسنده برنده جایزه نوبل ادبی این کشور، موفقترین نویسنده تجاری این کشور در دهه گذشته هم است و رمانهای او دو رتبه برتر را در فهرست پرفروشترینهای ۱۰ سال اخیر، به خود اختصاص دادهاند.
در میان 10 کتاب پرفروش یک دهه اخیر کتابهای «گیاهخوار» و «اعمال انسانی» هان به ترتیب رتبههای اول و دوم را کسب کردند.
هان سال ۲۰۱۶ به عنوان اولین نویسنده کرهای برنده جایزه بینالمللی من بوکر شد و به شهرت جهانی دست یافت. تقریباً یک دهه بعد، وی موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی در سال ۲۰۲۴ شد و نامش را به عنوان اولین نویسنده کرهای که این جایزه به او تعلق گرفته، در تاریخ ثبت کرد. وی با رمان «ما از هم جدا نمیشویم» در سال ۲۰۲۱ که به حادثه ۳ آوریل ججو میپردازد، جایزه مدیسی سال ۲۰۲۳ و جایزه حلقه ملی منتقدان کتاب آمریکا را به دست آورد.
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