مردم سیستان و بلوچستان نماد وحدت و همدلی ملی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر صبح سه‌شنبه و در آغاز سفر خود به سیستان و بلوچستان، از بخش‌های مختلف فرودگاه بین‌المللی ایرانشهر که در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی آسیب دیده است، بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، میزان خسارت‌های واردشده و اقدامات انجام‌شده برای تداوم خدمت‌رسانی قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با محکوم کردن حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز خدمات‌رسان، گفت: هدف قرار دادن مراکزی که مستقیماً به مردم خدمت می‌کنند، اقدامی مغایر با اصول انسانی و موازین حقوق بین‌الملل است و چنین اقدامات تروریستی، هرگز اراده ملت ایران برای خدمت، پیشرفت و حفظ عزت ملی را متزلزل نخواهد کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهید ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر که در جریان این حمله به شهادت رسید، اظهار داشت: دولت خود را در غم خانواده‌های معظم شهدا شریک می‌داند و حمایت از آنان را وظیفه‌ای ملی و انسانی می‌داند. یاد و نام شهیدان، سرمایه ماندگار عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

بهروزآذر با قدردانی از صبوری، همدلی و همراهی مردم استان، تصریح کرد: مردم نجیب، مؤمن و سرافراز سیستان و بلوچستان در روزهای دشوار بار دیگر نشان دادند که سرمایه اصلی این سرزمین، وحدت و همبستگی ملی است. مردم جنوب شرق کشور همواره در کنار ایران ایستاده‌اند و امروز نیز با آرامش، انسجام و مسئولیت‌پذیری، اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست یابد.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم نیز خود را متعهد می‌داند که در سخت‌ترین روزهای کشور در کنار مردم باشد. حضور میدانی مسئولان در مناطق آسیب‌دیده، تنها یک برنامه اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و تعهد دولت نسبت به مردمی است که همواره در دفاع از امنیت، وحدت و سربلندی ایران اسلامی پیشگام بوده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از تلاش کارکنان فرودگاه، نیروهای امدادی و مجموعه‌های خدماتی که در شرایط دشوار خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند، خاطرنشان کرد: تلاش خستگی‌ناپذیر این عزیزان، جلوه‌ای از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم است؛ روحیه‌ای که پشتوانه امنیت و آرامش کشور در روزهای سخت به شمار می‌رود.

در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین‌المللی ایرانشهر، بخش‌هایی از این مجموعه و ایستگاه هواشناسی مستقر در آن آسیب دید و یکی از کارکنان ایستگاه هواشناسی هنگام انجام وظیفه به شهادت رسید. بازدید معاون رئیس‌جمهور از این مجموعه با هدف بررسی میدانی وضعیت، ابراز همدردی با خانواده شهید، قدردانی از کارکنان و پیگیری روند بازسازی و استمرار خدمات انجام شد.