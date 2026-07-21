به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح سه شنبه در بازدید از سد سبلان و سد احمدبیگلو اظهار کرد: به منظور تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی و پاسخ به مطالبات بهرهبرداران و روستاییان، آب سد سبلان با دبی ۹ مترمکعب بر ثانیه و سد احمدبیگلو با دبی یک مترمکعب بر ثانیه به مدت یک هفته رهاسازی خواهد شد.
رهاسازی آب با هدف حمایت از تولیدات کشاورزی
وی با بیان اینکه مدیریت صحیح منابع آبی در شرایط کمآبی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: برنامهریزی برای رهاسازی آب با هدف حمایت از تولیدات کشاورزی، حفظ پایداری فعالیتهای زراعی و باغی و توزیع عادلانه آب در مناطق مختلف انجام شده است.
فرماندار مشگینشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری کشاورزان و بهرهبرداران در مصرف بهینه آب، از روستاییان بالادست خواست در استفاده از آب رهاشده، حقوق روستاهای پاییندست را نیز مدنظر قرار دهند و با رعایت اصل صرفهجویی و عدالت، زمینه بهرهمندی همه کشاورزان از این نعمت الهی را فراهم کنند.
بخشی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آبی و مدیریت صحیح مصرف، نقش مهمی در تداوم تولید محصولات کشاورزی، کاهش تنش آبی و تأمین امنیت غذایی دارد و مشارکت مردم در این زمینه ضروری است.
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