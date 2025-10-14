به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی چوگان ایران که برای حضور در رقابتهای جام جهانی چوگان مانژ در آمریکا آماده شده بود؛ علیرغم کسب سهمیه رسمی فدراسیون جهانی به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت آمریکا نتوانست در این رقابتها شرکت کند. این در حالی است که ملیپوشان ایران با پشت سر گذاشتن تمرینات و اردوهای فشرده و عملکرد موفق در رقابتهای داخلی یکی از مدعیان اصلی سکو به شمار میرفتند. در پی این اتفاق فدراسیون جهانی چوگان با تقدیر از شایستگی تیم ایران سهمیه مستقیم حضور در جام جهانی چوگان چمن را به کشورمان اعطا کرد.
اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج اخیر جام جهانی و وضعیت تیم ملی چوگان کشورمان عنوان کرد: چوگان ایران در سالهای گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و اینطور نبوده که ما تیم ضعیفی داشته باشیم. در ۱۰ سال گذشته روند رشد بسیار خوبی را پشت سر گذاشتهایم اما تا همین یکی دو سال اخیر امکان اعزام بازیکنان به اردوها و رقابتهای بینالمللی برایمان فراهم نبود.
رئیس فدراسیون چوگان ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته توانستیم شرایط حضور در اردوهای برونمرزی را ایجاد کنیم. بازیکنان ما با حضور در رقابتهای معتبر جهانی چه در پاکستان و چه در کشورهای اروپایی به خودباوری رسیدهاند. خوشبختانه بسیاری از بازیکنان ما از خانوادههایی هستند که چند نسل در این رشته حضور داشتهاند. برای مثال کاپیتان تیم ملی امیررضا بهبودی نوه و فرزند بازیکنان مطرح چوگان کشور است و خانواده ایشان سهم بزرگی در تاریخ این ورزش دارند.
ناظری در ادامه خاطر نشان کرد: در فدراسیون تلاش کردیم با برگزاری لیگ ملی چوگان و سازماندهی دوباره تیمها روحیه و انگیزه بازیکنان را بالا ببریم. با شناختی که از تیمهای رقیب داشتم مطمئن بودم که بچههای ما در رقابتهای جهانی توانایی قرار گرفتن روی سکو را داشتند. واقعاً قهرمانی دور از دسترس نبود.
رئیس فدراسیون چوگان با اشاره به برنامههای آتی تیم ملی اظهار کرد: در حال حاضر تنها تیمی که سهمیه مستقیم رقابتهای جام جهانی چوگان چمن را دریافت کرده تیم ملی ایران است. این سهمیه به دلیل شایستگی تیم در رقابتهای گذشته و تصمیم فدراسیون جهانی به ما اعطا شد. مرحله مقدماتی این مسابقات بهمن یا اسفند امسال در آفریقای جنوبی برگزار میشود و مرحله نهایی نیز در امارات خواهد بود که فعلاً تنها تیم راه یافته به مرحله نهایی ایران است.
وی افزود: البته رقابتهای چوگان چمن با مانژ متفاوت است؛ تیمهای حاضر در آن سطح بالاتری دارند و مسابقات از نظر تاکتیکی پیچیدهتر است. بنابراین باید تلاش کنیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
ناظری با تأکید بر انسجام خانواده چوگان گفت: جامعه چوگان یک خانواده منسجم و صمیمی است. بازیکنان، مربیان، کادر فنی و حتی اعضای تدارکات با عشق و بدون چشمداشت مالی برای اعتلای این ورزش ملی تلاش میکنند. بسیاری از اعضای تیم تا این لحظه دریافتی خاصی نداشتهاند اما با انگیزه ملی کار میکنند.
وی درباره کادر فنی تیم ملی اظهار کرد: در حال حاضر سیامک ایلخانیزاده بهترین و باتجربهترین مربی داخلی ما هستند و از دید من حتی در سطحی فراتر از کشور فعالیت میکنند. با این حال طبق نظر ایشان در تلاشیم تا یک مربی بینالمللی را نیز در کنار او به کار بگیریم تا بتوانیم تیمی قدرتمند و هماهنگ را برای رقابتهای جهانی آماده کنیم.
ناظری در پایان گفت: هدف ما این است که با برنامهریزی دقیق و تداوم اردوهای منظم تیم ملی چوگان را در جام جهانی چمن به جایگاه واقعی خود برسانیم. مطمئنم با حمایت و همدلی ایران در آیندهای نزدیک در جایگاه قهرمانان جهان قرار خواهد گرفت.
