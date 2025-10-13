تکمیل متروی قم نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل تردد زائران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور بعدازظهر دوشنبه با حضور در پروژه خط یک متروی قم، از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی فازهای اول و دوم مترو را بررسی و مشکلات و چالش‌های اجرایی این طرح ملی را مورد ارزیابی قرار داد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری گفت: تأمین اعتبار از مهم‌ترین چالش‌های فعلی پروژه است و با پیگیری‌های انجام شده، پرونده مربوطه به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده تا روند جذب و تخصیص اعتبارات سرعت یابد.

امیدی‌پور با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی مترو قم در شرایط فعلی بسیار مطلوب است، افزود: این موفقیت نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای تکمیل پروژه‌ای ملی و راهبردی است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک شهری و تسهیل تردد شهروندان و زائران ایفا کند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات و واگن‌ها تأکید کرد و گفت: بومی‌سازی صنعت ریلی، مسیر توسعه پایدار در حوزه حمل‌ونقل عمومی را هموار می‌کند و به ارتقای توانمندی‌های فنی و صنعتی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

مجید انگشت‌باف، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم در این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت پروژه ارائه کرد و با اشاره به سیاست شهرداری برای بهره‌گیری از توان داخلی، توضیح داد: شهردار قم توجه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت داخلی در خرید واگن‌ها دارد و علاوه بر قرارداد با شرکت پوژن چین، همکاری با شرکت واگن‌سازی استان مرکزی نیز در حال پیگیری است.

وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری نخستین رام قطار مترو قم تحویل داده شود و افزود: این اقدامات بخشی از برنامه‌های شهرداری برای تقویت صنعت ریلی کشور و تسریع در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل شهری به شمار می‌آید.