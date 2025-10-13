ادامه احداث متروی قم تا جمکران ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور بعدازظهر دوشنبه با حضور در محل اجرای پروژه مترو قم از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خط نخست و برنامه‌های توسعه خطوط بعدی قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند پیشرفت قابل قبول مترو قم، از آمادگی کامل خط برای بهره‌برداری خبر داد و گفت: در حال حاضر خط مترو به‌طور کامل برقرار شده و تنها مرحله باقی‌مانده، تأمین واگن‌ها از مسیر داخلی و قرارداد با شرکت چینی پوژن است.

امیدی‌پور با تشریح ساختار فنی پروژه افزود: فاز نخست خط اول مترو قم حدود ۱۵ کیلومتر طول دارد و شامل دو بخش است، بخش نخست این خط، ایستگاه دپو جعفرآباد را به حرم مطهر حضرت معصومه (س) متصل می‌کند و بخش دوم از حرم تا مسجد مقدس جمکران امتداد می‌یابد.

وی درباره منابع مالی اختصاص‌یافته به این پروژه گفت: تا کنون حدود ۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت به پروژه تزریق شده است و علاوه بر آن، ۷۱۸ میلیارد تومان منابع نقدی نیز از برنامه چهارم توسعه به این طرح اختصاص یافته است.

معاون امور شهرداری‌های وزارت کشور با اشاره به نقش شهرداری قم در پیشبرد پروژه اظهار داشت: شهرداری قم تاکنون بیش از ۳,۲۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود را به اجرای مترو اختصاص داده است و این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری در تکمیل یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقل شهری کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه تکمیل فاز دوم خط اول مترو نیازمند تأمین اعتبارات جدید است، گفت: خش باقیمانده این فاز به طول ۹ کیلومتر، مسیر حرم مطهر تا مسجد مقدس جمکران را شامل می‌شود و برای اجرای آن حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.

امیدی‌پور به روند اجرای خط دوم مترو قم نیز اشاره کرد و توضیح داد: قرارداد اجرای خط دوم که ۲۸ کیلومتر طول دارد به‌تازگی منعقد شده است و دو دستگاه حفاری (TBM) وارد قم شده و عملیات اجرایی در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد و برآوردهای فعلی نشان می‌دهد برای تکمیل ۲۱ ایستگاه این خط حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین مانع پیش‌روی بهره‌برداری مترو در حال حاضر تأمین واگن‌هاست، گفت: در قرارداد وزارت کشور با شرکت پوژن چین برای ۳۱۵ واگن مربوط به شهرهای اصفهان، تبریز و شیراز، مقرر شد با افزودن ۲۵ درصد مازاد، حدود ۵۰ واگن نیز برای مترو قم تأمین شود.

امیدی‌پور افزود: برای تأمین این ۲۵ درصد مازاد، باید حدود ۶۷ میلیون یورو پرداخت شود که ۲۰ درصد آن معادل ۱۴ میلیون یورو به‌عنوان پیش‌پرداخت در نظر گرفته شده است و بخش زیادی از این مبلغ تأمین شده و شهرداری قم نیز در حال فراهم‌سازی مابقی منابع است.

وی ضمن اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش تجهیزات گفت: تنها مانع فعلی، موضوع ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است‌و امیدواریم با حمایت و پیگیری کمیسیون عمران مجلس، این مسئله در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود تا واگن‌ها وارد کشور شده و روند بهره‌برداری از مترو قم آغاز شود.