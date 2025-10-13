به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی عصر دوشنبه در نشست مشترک رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفهای شهرستانهای گناوه و دشتستان با هدف همافزایی در توسعه آموزشهای مهارتی و ارتقای همکاریهای بینشهری، ضمن تاکید بر تدوین سند مهارت منطقهای در استان بوشهر گفت: موضوعاتی از جمله نیازسنجی آموزشی، هماهنگی در اجرای دورههای مهارتی و توسعه اشتغال مبتنی بر مهارت میتوانید مبحث اصلی سند توسعه مهارت منطقهای باشد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گناوه اظهار کرد: توسعه آموزشهای مهارتی در شهرستان گناوه بر اساس نیاز بازار کار در حوزههای شیلات، خدمات، گردشگری و صنایعدستی دنبال میشود و هدف ما تربیت نیروی کار ماهر برای تحقق اشتغال پایدار است.
حسینی همکاری آموزشی بین مراکز فنی و حرفهای را زمینه ساز توسعه استان دانست و افزود: در ششماهه نخست امسال، میزان ارائه آموزشهای مهارتی در گناوه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته که نشان از استقبال مردم از مهارتآموزی دارد.
وی به ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی در شهرستان گناوه اشاره کرد و گفت: زیرساخت آموزشی در حوزه کشاورزی و گرشگری با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفهای دشتستان محیا خواهد شد که محیط آموزشی برای ۳۰۰ نفربه صورت سالانه درشهرستان گناوه فراهم میشود.
ظرفیت بالای همکاری بین مراکز فنی حرفهای همجوار
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای دشتستان نیز در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت بالای همکاری بین مراکز همجوار گفت: همافزایی میان مراکز فنی و حرفهای شهرستانها میتواند در استفاده از امکانات، تبادل مربیان و اجرای طرحهای مشترک آموزشی بسیار مؤثر باشد.
هادی توسلی خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای ما، توسعه آموزشهای مهارتی در مناطق روستایی و شناسایی رشتههای مورد نیاز بخش کشاورزی، خدمات و صنایع غذایی است تا مسیر اشتغال جوانان هموار شود.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک میان دو مرکز برای تدوین «نقشه مهارتی منطقهای» تشکیل شود تا بر اساس ظرفیتهای بومی هر شهرستان، دورههای آموزشی هدفمند و منطبق با نیاز بازار کار طراحی و اجرا شود.
