به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی صبح شنبه در نشست توسعه و برنامه ریزی آموزش های مهارتی شهرستان گناوه اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، این مرکز با برگزاری ۱۵۰دوره آموزشی در رشتههای مختلف، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر را تحت آموزشهای مهارتی قرار داده است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه گفت: در راستای گسترش مهارتآموزی و ارتقای سطح توانمندی نیروی کار، در نیمه نخست سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار نفرساعت آموزش مهارتی در کارگاههای ثابت، سیار، روستایی و ویژه بانوان در شهرستان گناوه ارائه شده است.
وی مهارت های فنی و حرفه ای را رکن توسعه هر بخش و شهرستانی دانست و افزود: دورههای آموزشی در رشتههای برقکار صنعتی و ساختمان، جوشکاری، تاسیسات، معماری وساختمان، فناوری اطلاعات، صنایعدستی و مشاغل خانگی،دیزل دریایی و مکانیک،تاسیسات و هنرهای تجسمی برگزار شده و با استقبال خوبی از سوی جوانان و بانوان روبهرو شده است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گناوه از عملکرد ۱۰۰ درصدی این مرکز نسبت به تعهد سالیانه خبر داد و با اشاره به برنامههای ویژه این مرکز گفت:در قالب طرح مهارتآموزی سربازان وظیفه، ۷۰ نفر از نیروهای وظیفه در پادگان منطقهای مهارتهای موردنیاز بازار کار را فرا گرفتهاند و همچنین چند دوره آموزشی نیز در روستاهای بخش ریگ و مرکزی برگزار شده است.
حسینی ادامه داد: در این مدت بیش از ۵۰ نفر از مهارتدیدگان مرکز به واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان معرفی و بیش از ۱۰ کارگاه کوچک خانگی توسط کارآموزان مهارتدیده راهاندازی شده است.
وی یکی از اقدامات مهم مرکز در سال جاری را انعقاد تفاهمنامه همکاری با اداره آموزش و پرورش و دانشگاه های شهرستان برای توسعه مهارت در مشاغل خدماتی عنوان کرد و افزود: با تجهیز کارگاه آموزشی و بهروزرسانی تجهیزات آموزشی، ظرفیت آموزشهای فنی در شهرستان افزایش یافته است .
رئیس مرکز فنی و حرفهای گناوه با اشاره به برنامههای نیمه دوم سال گفت:در ششماهه دوم، دورههای تخصصی در حوزه صنایع دریایی، تعمیر موتورهای دریایی،تعمیر وسایل سرد کننده،تعمیرات پکیچ،رزین کاری، فن بیان و آئین سخنوری و افسر ایمنی و بهداشت برگزار میشود و پیشبینی میکنیم عملکرد آموزشی مرکز تا پایان سال دستکم به ۱۰۵درصد تعهد سالیانه برسد.
گفتنی است مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان گناوه با دارا بودن چندین کارگاه فعال در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر، یکی از مراکز شاخص مهارتآموزی در استان بوشهر به شمار میرود.
