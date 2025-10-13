جوانان بازوی فکری و اندیشه ورز مدیریت مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینیجو شامگاه دوشنبه در نشست هماندیشی با دبیران شبکه ایران یاران جوان استان مازندران، افزود: جوانان تنها نیروی پرانرژی نیستند، بلکه سرمایههای فکری و اجتماعی استان به شمار میآیند و دولت سیزدهم به طور جدی در پی بهرهگیری از ایدهها و ظرفیتهای آنان است.
وی با اشاره به فعالیتهای شبکه ایران یاران جوان، آن را بستری مؤثر برای همافزایی فکری و فرهنگی میان نسل جوان و مسئولان دانست و اظهار داشت: این شبکه میتواند به تقویت گفتمان مشارکت و توسعه در استان کمک کرده و پیوندی میان تشکلهای جوانان و نهادهای اجرایی برقرار کند.
در این نشست، موضوعاتی از جمله راهکارهای افزایش مشارکت جوانان در امور فرهنگی و اجتماعی، تعامل مؤثر با دستگاههای اجرایی و حمایت از ایدههای نوآورانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه، فعالان جوان به بیان دغدغهها و پیشنهادات خود در حوزههای مختلف پرداختند و مسئولان نیز بر حمایت از برنامههای جوانمحور تأکید کردند.
