به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه نشست هماندیشی با فعالان حوزه جوانان به مناسبت هفته تشکلها و مشارکتهای اجتماعی با هدف بررسی دغدغهها، ارائه راهکارهای عملی و تقویت ارتباط میان مدیران و نسل جوان در خانه جوان استان برگزار شد.
محمد حمیدی، در این نشست با اشاره به سابقه چند دههای مشکلات زیرساختی گفت: چالشهایی که در طول چهار دهه ایجاد شده است، نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری بلندمدت است.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت جوانان در فرآیندهای تصمیمگیری، از راهاندازی شبکه «ایران یاران جوان» به عنوان بستری برای بسیج ظرفیتهای جوانان در استان خبر داد و گفت: این شبکه باید دارای جذابیتهای واقعی باشد تا جوانان با انگیزه به آن بپیوندند. صرفاً وعدههای دولتی کافی نیست؛ بلکه باید امتیازات ملموس و مسیرهای شفاف برای رشد و اشتغال فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اعلام تشکیل شورای مشورتی جوانان با حضور نمایندگانی از اقوام در شهرستانهای استان افزود: فرمانداران مکلف شدهاند حداقل پنج جوان در هر شهرستان را به عنوان شورای مشورتی جوانان معرفی کنند تا این شورا بتواند دغدغهها و راهکارهای اجرایی جوانان را بهطور مستقیم به مدیران منتقل کند.
در این نشست، پیشنهادهایی از جمله ایجاد ارتباط مستقیم شبکه «ایران یاران جوان» با طرحهای آموزشی و اشتغالزایی، استفاده از ظرفیت دهیاریها برای معرفی جوانان مستعد و بهرهگیری از فضای نماز جمعه و دانشگاهها برای اطلاعرسانی گسترده مطرح شد.
گفتنی است دبیرخانه شبکه «ایران یاران جوان» رسماً افتتاح و راه اندازی شد.
