نمازی: سردار رشید پرچم بخشی از حافظه فرهنگی و انقلابی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون گردشگری شورای شهر دزفول عصر امروز دوشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدمحمد نمازی و با حضور نمایندگان بنیاد شهید، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و قرارگاه راهیان نور سپاه برگزار شد.
در این نشست، موضوع بزرگداشت سردار شهید رشید و احداث نمادها، المانها و یادبودهایی از این چهره برجسته مقاومت در سطح شهر دزفول مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام نمازی در این جلسه با اشاره به جایگاه ملی سردار رشید اظهار کرد: سردار رشید از چهرههای ماندگار و افتخارآفرین کشور است و گرامیداشت نام و یاد او باید در تمام سطوح، از شهرهای اقماری گرفته تا مراکز استانی و ملی دنبال شود. این موضوع تنها یک وظیفه محلی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و انقلابی ملت ایران به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنمایی شخصیت این شهید در رسانه ملی افزود: ساخت مستند و سریال زندگی سردار رشید باید در دستور کار رسانه ملی قرار گیرد تا نسل جدید با رشادتها و خدمات ایشان آشنا شود.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر دزفول همچنین به اهمیت آمادهسازی زیرساختهای حضور کاروانهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: دزفول با ظرفیتهای گردشگری مقاومت، باید به یکی از مقاصد اصلی راهیان نور تبدیل شود. در همین راستا، تشکیل ستاد ویژه استقبال از زائران در دستور کار قرار گرفته و نشستهای آن بهصورت هفتگی برگزار خواهد شد.
نمازی با اشاره به لزوم همافزایی نهادها برای خدماترسانی بهتر به زائران خاطرنشان کرد: استفاده از خوابگاههای دانشگاهی، اردوگاهها و حسینیههای سطح شهر برای اسکان زائران راهیان نور یکی از ظرفیتهایی است که با هماهنگی نهادهای مرتبط عملیاتی خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: تبیین شخصیت و ادامه مسیر سردار رشید و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، رسالت مشترک همه ماست. امیدواریم با برنامهریزی منسجم و همکاری نهادهای مختلف، دزفول بتواند نقش مؤثری در انتقال این فرهنگ به نسلهای آینده ایفا کند.
