اعزام تیم سیار خونگیری به هرسین در روز اول مهرماه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فرهنگ اهدای خون در جامعه، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای تأمین ذخایر خونی بیماران نیازمند، تیم سیار خونگیری سازمان انتقال خون در روز سه‌شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان هرسین مستقر می‌شود.

وی افزود: این تیم سیار از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده حضور و پذیرایی از شهروندان نیکوکار هرسین خواهد بود و تمامی علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در محل تعیین‌شده نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی برای نجات جان بیماران است، تصریح کرد: شهروندان عزیز هرسین همواره نشان داده‌اند که در کارهای خیر و کمک به هم‌نوع پیشگام هستند و امیدواریم در این نوبت نیز با مشارکت گسترده خود ذخایر خونی استان را تقویت کنند.

میرزاده در ادامه تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و همکاران ما در تیم سیار، با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و ایمنی، روند خونگیری را انجام خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: ذخایر خونی همواره باید در سطح مطلوب نگه داشته شود تا در مواقع ضروری به ویژه برای بیماران نیازمند به عمل‌های جراحی، بیماران تالاسمی و تصادفی‌ها، هیچ‌گونه کمبودی ایجاد نشود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: اهدای خون نه تنها به سلامت جسمی اهداکنندگان آسیبی نمی‌زند، بلکه می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی آنان نیز کمک کند. از این رو از مردم شریف هرسین دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود در این اقدام خداپسندانه نقش‌آفرینی کنند.