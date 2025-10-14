https://mehrnews.com/x39hQp ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵ کد خبر 6621535 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵ بازگشت غرورآفرین پیکر شهید سلطانی به وطن پس از سی و نه سال گرگان - پیکر مطهر شهید محمدهاشم سلطانی، پس از سی و نه سال دوری از وطن، امروز سهشنبه وارد استان گلستان شد. دریافت 54 MB کد خبر 6621535 کپی شد مطالب مرتبط پیکر سردار شهید سلطانی پس از ۳۹ سال دوری به آغوش میهن بازگشت پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان تشییع و تدفین میشود لحظه اعلام خبر شناسایی پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی برچسبها گلستان شهید دفاع مقدس گرگان
