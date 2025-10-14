  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

بازگشت غرورآفرین پیکر شهید سلطانی به وطن پس از سی و نه سال

گرگان - پیکر مطهر شهید محمدهاشم سلطانی، پس از سی و نه سال دوری از وطن، امروز سه‌شنبه وارد استان گلستان شد.

