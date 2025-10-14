  1. سیاست
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۶:۴۷

واکنش شدید وزارت خارجه به اظهارات ترامپ؛ آمریکا بزرگترین مولد تروریسم

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که در کنست رژیم صهیونیستی ایراد شد، شدیدا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌های بی‌اساس و ادعاهای غیرمسئولانه و شرم‌آور رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با ایران را که روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی و در حضور جنایتکاران نسل‌کش ایراد شد، شدیداً محکوم کرد.

آمریکا به‌عنوان بزرگترین مولد تروریسم در جهان و حامی رژیم تروریست و نسل‌کش صهیونیستی هیچ صلاحیت اخلاقی برای اتهام‌زنی به دیگران ندارد.

مردم ایران با ادای احترام عمیق نسبت به قهرمان جاویدان ایران و منطقه، شهید حاج قاسم سلیمانی که نقشی بی‌بدیل در مقابله با تروریسم داعشی تولیدی آمریکا داشت، جنایت سبعانه آمریکا در ترور آن بزرگمرد و همراهانش را هیچ‌گاه نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که تکرار ادعاهای کذب در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه‌کننده جنایت مشترک رژیم آمریکا و صهیونیستی در تعرض به خاک مقدس ایران و ترور فرزندان غیور ایران زمین باشد. افتخار و اعتراف به جنایت و تجاوز، صرفاً بار مسئولیت آمریکا را به‌خاطر ارتکاب این جنایت‌ها سنگین‌تر می‌کند و عمق خصومت سیاست گذاران آمریکایی نسبت به مردم بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد.

همدستی و مشارکت فعال آمریکا در نسل‌کشی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و آمریکا می‌بایست به خاطر نقش خود در بی ‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی، از جمله ممانعت از هر اقدام مؤثری علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل و نیز کارشکنی در روندهای قضائی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی، مواخذه و پاسخگو شود.

سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه، حمایت از اشغالگری و جنایات رژیم نسل‌کش اسرائیل، به همراه فروش نامحدود تسلیحات به منطقه، آمریکا را تبدیل به بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه کرده است.

وزارت امور خارجه ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا به صلح و گفتگو را در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران می‌بیند. چگونه می‌توان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از یک هزار نفر، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد!؟

ایرانیان با تکیه بر فرهنگ و میراث غنی تاریخی خود، اهل منطق، گفتگو و تعامل هستند و در عین حال در دفاع از استقلال، عزت ملی و منافع عالیه ایران با شجاعت و قاطعیت عمل می‌کنند.

    • جمهور ملت IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      پاکستان هم مثل سایر کشورهای مسلمان خوب پاچه خواری می کرد ترامپ قمار باز را کاندید نوبل بی ارزش برای بار دوم می خواهد بکند !!!!
    • رضا نمازی IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این رژیم این کابینه صهیونی صلاحیت نگهداری صلح در خاورمیانه را ندارد تا اینجا خسارت‌های سرسام آوری به تمام اشکال بر خاورمیانه خود اسراییل وارد کرد برکناری این کابینه میتواند راههای جهت ثبات صلح نسبی شود
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یاد نام سردار دلها فرهاندهان ارتش وسپاه ونخبگان ودانشمندان شهید این مرز وبوم گرامی باد.مرگ بر آمریکا ومرگ بر اسرائیل
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      اشکال جمهوری اسلامی هم همین است که بایستی این نفکرات در جنگ‌سبعانه که مردمانی نباید آسیب ببینند را کنار می گذاشت وبه همه مردم اسرائیل هم حمله می کرد وهیچ قاعده‌ای رادر جنگ نمی پذیرفت

