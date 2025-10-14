  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۶

جزئیات حریق در یک مغازه و مهمانسرا در خیابان سعدی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق در یک مغازه و مهمانسرا در خیابان سعدی را اعلام کرد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۴:۱۶ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک مغازه ۲.۵ طبقه در خیابان سعدی، خیابان ناظم الاطباء، به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد و نیروهای ۴ ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی بیان داشت: این حادثه در بخش اداری و فوقانی مغازه‌ای رخ داده بود که مواد پلیمری و لوله نگه داری می‌شد. بالای این مغازه نیز مهمان سرایی وجود داشته که دود حریق بخش اداری به آن سرایت کرده بود.

ملکی اعلام کرد: با کمک نیروهای آتش‌نشانی حدود ۸۵ نفر از این مهمان‌سرا به سلامت از ساختمان خارج و به محل امن منتقل شدند و خوشبختانه حادثه مصدومی به همراه نداشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: حریق اکنون کامل اطفا و ایمن سازی محل نیز انجام گرفته است.

کد خبر 6621555
فائزه نجارزادگان

