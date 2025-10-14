برنامه فشرده المپیاکوس برای طارمی/ زمان بازگشت به یونان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «fosonline» یونان، ایوب ال‌کعبی و مهدی طارمی دو مهاجم تیم فوتبال المپیاکوس با برنامه‌ای سنگین و سفرهای پیاپی روبه‌رو خواهند بود.

امروز سه‌شنبه (۱۳ اکتبر و ۲۲ مهر) تعهدات ملی این دو بازیکن به پایان می‌رسد؛ مراکش باید به مصاف کنگو برود و تیم ملی ایران هم با تانزانیا دیدار خواهد کرد.

در صورت پیش رفتن همه چیز طبق برنامه، این دو مهاجم المپیاکوس روز پنجشنبه (۱۵ اکتبر) به رنتی (محل تمرین المپیاکوس) بازمی‌گردند تا در تمرینات تیم برای دیدار برابر آ اِل شرکت کنند.

در واقع آن‌ها تنها با یک جلسه تمرین راهی لاریسا خواهند شد. پنجشنبه تمرین سبک و ریکاوری خواهند داشت و جمعه تمرین اصلی برگزار می‌شود و سپس بازیکنان با اتوبوس راهی منطقه تسالیا خواهند شد.

برای ال‌کعبی این موضوع چندان اهمیتی ندارد، چرا که در گذشته بارها چنین شرایطی را تجربه کرده است. او حتی پس از بازی‌های ملی در دیدارهای بزرگ هم به میدان رفته و بازیکنی است که خستگی تأثیر چندانی بر عملکردش ندارد. مهاجم مراکشی در این زمینه هیچ مشکلی ندارد.

در سوی دیگر خوزه لوئیس مندیلیبار (سرمربی المپیاکوس) مشتاقانه منتظر بازگشت طارمی است. مهاجم ایرانی شروع قدرتمندی با پیراهن المپیاکوس داشت اما در ادامه عملکردش به‌شدت افت کرد. در رنتی منتظر هستند تا او دوباره به فرم خوبش برگردد.

نکته جالب اینجاست که مدیریت وضعیت دو مهاجم در دیدار برابر لاریسا اهمیت زیادی خواهد داشت، چرا که هر دو پس از بازی‌های ملی باید سفر دیگری به تسالیا داشته باشند سپس به آتن برگردند و بعد راهی بارسلون شوند تا برابر بارسلونا به میدان بروند.