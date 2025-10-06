آمار ضعیف طارمی در شب شکست المپیاکوس/ دقایق عجیب بازی مهاجم ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال المپیاکوس و پائوک در چارچوب هفته ششم رقابت‌های سوپر لیگ یونان، شامگاه یکشنبه ۱۳ مهر به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر ۱ پائوک به پایان رسید. با این نتیجه، پائوک با ۱۴ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار گرفت و المپیاکوس با ۱۳ امتیاز به رتبه سوم سقوط کرد.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، از دقیقه ۷۷ به جای مارتینز وارد میدان شد اما در ۱۳ دقیقه حضورش نتوانست موقعیت خاصی برای تیمش خلق کند. او در این مدت تنها ۷ بار صاحب توپ شد که یک بار اقدام به ارسال بلند کرد و در پنج نوبت توپ را به بازیکنان پائوک واگذار نمود. طارمی همچنین در سه نبرد هوایی شرکت داشت که در دو مورد از آن‌ها به پیروزی رسید. این بازیکن حتی یکبار هم در اقدام به شوت زنی نکرد.

مهاجم ایرانی المپیاکوس یک دریبل موفق نیز در کارنامه خود به ثبت رساند. طارمی پس از این دیدار، راهی ایران خواهد شد تا به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان برای انجام دو دیدار تدارکاتی برابر تانزانیا و روسیه ملحق شود.