خوشحالی روزنامه ایتالیایی از جدایی طارمی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه گاتزتا دلو اسپورت، سرانجام نراتزوری (لقب تیم فوتبال اینتر) دو جایگزین قابل اعتماد برای زوج مهاجمان اصلی (لائوتارو مارتینز و تیرام) پیدا کرد. اسپوزیتو در مدت کوتاهی دل هواداران اینتر را به دست آورده و بونی در اولین حضورش در ترکیب اصلی در سن سیرو بسیار تاثیرگذار بود.

سوال مهم این است که اگر فصل گذشته بونی و اسپوزیتو به جای ارنائوتوویچ، کوره آ و طارمی در ترکیب اینتر بودند، آیا فصل اینتر هم بدون هیچ جامی به پایان می‌رسید؟ هرچند با «اگر» و «اما» نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی کرد، اما تغییر عملکرد چشمگیر بوده است. بونی و اسپوزیتو به سرعت نشان داده‌اند که می‌توانند تاثیرگذار باشند.

اینتر از داشتن سه جایگزین کم‌اثر برای لائوتارو - تورام، به دو بازیکن رسید که در زمان کوتاهی همه را قانع کرده‌اند. در هفته گذشته اسپوزیتو اولین گلش در سری آ برای اینتر را زد و بونی در اولین بازی‌اش در ترکیب اصلی سن سیرو، یک گل و سه پاس گل داد و در هر چهار گل تیم دخیل بود.

آمار مقایسه‌ای:

* زوج بونی - اسپوزیتو: ۳ گل و ۳ پاس گل در ۱۰ بازی لیگ (۴ گل بونی، ۶ پاس گل اسپوزیتو، عمدتاً در دقایق کوتاه بازی).

* طارمی: ۳ گل در ۴۳ بازی.

* کوره آ: ۲ گل در ۲۲ بازی.

آرناتوویچ نیز به رغم انتقادات زیاد به خاطر مشکلات جسمانی و دقت پایین، در فصل گذشته جایگزین موثری بود: ۴ گل در ۵۴۲ دقیقه بازی در سری آ، یعنی به‌طور میانگین یک گل هر ۱۳۵ دقیقه، به اضافه ۲ پاس گل مهم و ۳ گل دیگر در لیگ قهرمانان و جام حذفی.

مهم‌ترین نکته این است که اینتر حالا بالاخره جایگزین‌های شایسته‌ای برای بازیکنان اصلی‌اش پیدا کرده است، اما همچنان حسرت این وجود دارد که اگر این اتفاق در فصل گذشته رخ داده بود، نتیجه چگونه می‌شد.