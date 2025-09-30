طارمی در لیست المپیاکوس برای دیدار با آرسنال + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال المپیاکوس یونان و آرسنال انگلیس در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه امارات شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
در هفته نخست این رقابتها، المپیاکوس برابر پافوس قبرس به تساوی بدون گل رضایت داد، در حالیکه آرسنال موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر اتلتیک بیلبائو اسپانیا را شکست دهد.
باشگاه المپیاکوس پیش از این دیدار فهرست بازیکنان خود برای سفر به لندن را اعلام کرد که در میان آنها نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی این تیم که با لقب «پیرائوسیها» شناخته میشود، نیز به چشم میخورد.
