شکست المپیاکوس مقابل آرسنال در حضور طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های فوتبال آرسنال و المپیاکوس از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۹ مهر در ورزشگاه امارات شهر لندن به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر به سود توپچی‌های لندن خاتمه یافت.

گابریل مارتینلی و بوکایو ساکا گل های آرسنال را به ثمر رساندند.

در این مسابقه، مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس از دقیقه ۶۲ به جای ژلسون مارتینز وارد میدان شد، اما نتوانست دروازه آرسنال را باز کند.

شاگردان المپیاکوس که در هفته نخست مقابل پافوس قبرس به تساوی دست یافته بودند، حالا تنها یک امتیاز از دو دیدار کسب کرده اند.