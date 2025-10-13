رسانه یونانی: طارمی انتظار المپیاکوس را برآورده نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sportime» یونان، مهدی طارمی در تیم فوتبال المپیاکوس شروع قدرتمندی داشت اما وقتی به بازیهای حساس رسید، نتوانست در لحظات کلیدی انتظارات را برآورده سازد.
باشگاه المپیاکوس انتظار مشخصی از مهدی طارمی دارد: وقتی تیم به گل نیاز دارد وارد زمین شود و راهحل بدهد. اما تا اینجا، چنین اتفاقی آنطور که مسئولان باشگاه پیرائوس انتظار داشتند رخ نداده است.
ناکامی المپیاکوس در چهار بازی مهمی که در هیچکدام پیروز نشد تا حدی به عملکرد ضعیف الکعبی مربوط میشد؛ مهاجمی که مقابل پافوس، پاناتینایکوس، آرسنال و پائوک تنها یک گل به ثمر رساند. اما مسئله فقط الکعبی نیست، بلکه پای طارمی هم در میان است.
وقتی الکعبی درخشان نیست، طارمی باید جای خالی او را پر کند. اگر یکی از آنها نتواند، دیگری باید وظیفهاش را انجام دهد چرا که طارمی دقیقاً برای همین نقش به تیم اضافه شده است تا در غیاب یا افت مهاجم مراکشی، جایگزین مناسبی باشد و تیم را جلو ببرد.
با وجود دو گل در بازی تشریفاتی مقابل پانسراییکوس، دو گل دیگر در دیدار جام حذفی برابر آستراس و یک پاس گل کسی نمیتواند از عملکرد طارمی کاملاً راضی باشد. به ویژه در دیدار با پافوس که موقعیتهای خوبی داشت اما از دست داد و در بازی با پائوک که تقریباً دیده نشد. البته میتوان گفت او فقط حدود یکربع فرصت بازی داشت، اما با این حال انتظارات بیشتری وجود داشت.
در باشگاه المپیاکوس بهخوبی از تواناییهای طارمی آگاه هستند؛ بهخصوص زمانی که تیم فشار میآورد و به دنبال گل است. در چنین شرایطی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان کافی برای درخشش مهاجم ایرانی است، اما او هنوز نتوانسته در حد انتظار بدرخشد برخلاف یارمچوک که در نیمفصل دوم فصل گذشته توانست نقش مثبتی ایفا کند.
البته این موضوع هم تأثیرگذار بوده که طارمی زودتر از زمان معمول به ترکیب اضافه شد؛ در حالیکه هنوز صددرصد آماده نبود و همین مسئله در بازیهای بعدی خودش را نشان داد.
نکته اینجاست که او در همان روزهای نخست عملکرد امیدوارکنندهای داشت اما سپس افت کرد. با این حال، در المپیاکوس نگرانی خاصی وجود ندارد فقط واقعیت این است که از او انتظار بیشتری داشتند و هنوز هم زمان برای جبران وجود دارد.
نظر شما