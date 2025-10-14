کشف ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله گراوندی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، مأموران انتظامی شهرستان دهلران پس از دریافت خبری مبنی بر دپو و قاچاق سوخت در یکی از مناطق اطراف شهرستان، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را که در یکی از مزارع کشاورزی اطراف شهرستان دپو شده بود، کشف و توقیف کنند.

جانشین انتظامی استان ایلام با بیان اینکه ارزش ریالی سوخت کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ گراوندی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه قاطع با قاچاق سوخت و کالا از اولویت‌های مأموران انتظامی است و پلیس با همکاری مردم، اجازه نخواهد داد سودجویان به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.