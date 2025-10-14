  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

۱۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان توقیف شد

اصفهان- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف بیش از ۱۳۲ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع به ارزش ۴۷ میلیارد ریال خبرداد.

به گزازش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی سبحانی فر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با حمل و نگهداری سوخت خارج از شبکه توزیع، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محورهای مواصلاتی به ۱۲ دستگاه کامیون حمل سوخت مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: در این راستا مأموران در بازرسی از این خودروها موفق شدند بیش از ۱۳۲ هزار لیتر گازوئیل که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کنند.

وی ارزش سوخت‌های کشف شده را ۴۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای راننده‌های متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

