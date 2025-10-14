۱۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان توقیف شد

به گزازش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی سبحانی فر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با حمل و نگهداری سوخت خارج از شبکه توزیع، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محورهای مواصلاتی به ۱۲ دستگاه کامیون حمل سوخت مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: در این راستا مأموران در بازرسی از این خودروها موفق شدند بیش از ۱۳۲ هزار لیتر گازوئیل که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کنند.

وی ارزش سوخت‌های کشف شده را ۴۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای راننده‌های متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.