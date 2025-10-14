صالح زاده: مدیریت منابع آب در اردبیل نیازمند تحولی راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی صالح زاده صبح سه شنبه در جلسه با کارشناسان فناوری اداره آب اردبیل اظهار داشت: اتخاذ رویکرد هوش مصنوعی‌محور (AI-First)، که در آن هوش مصنوعی محرک اصلی خلق ارزش و تاب‌آوری سازمانی است، یک ضرورت به شمار می‌رود.

وی افزود: هدف پروژه نقشه راه هوش مصنوعی، طراحی نقشه راه استراتژی برای شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با الهام از تجارب موفق جهانی و ظرفیت‌های داخلی برای ترسیم مسیر تبدیل داده به بینش و بینش به تصمیمات هوشمند و تبدیل شرکت به یک سازمان AI-First است. سازمانی که در آن هوش مصنوعی در تمامی فرآیندها نهادینه شده و منجر به تحول در تصمیم‌گیری و عملیات می‌شود.

دبیر کمیته تحقیقات و هوشمندسازی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: این تحول با تمرکز بر سه محور کلیدی (پیش‌بینی هوشمند رخدادهای آبی، مدیریت تقاضای مبتنی بر داده، و تقویت زیرساخت داده و مهارت‌های AI) و با ایجاد زیرساخت داده یکپارچه و توانمندسازی نیروی انسانی صورت می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه این پروژه کاملاً هم‌راستا با نظام‌نامه و سند بخشی هوش مصنوعی وزارت نیرو تدوین شده است عنوان کرد: هدف نهایی، ارائه یک نقشه راه عملیاتی برای پیاده‌سازی سیاست‌های ملی در مقیاس منطقه‌ای، همراه با چارچوبی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی برای حکمرانی و مدیریت ریسک هوش مصنوعی است. این پروژه، آغازی برای تبدیل شرکت به نهادی داده‌محور، چابک و پیشرو در مدیریت هوشمند فرآیندهای آب منطقه‌ای اردبیل است.

صالح زاده بیان کرد: نقشه راه نهایی با بهره‌گیری از چارچوب‌های معتبر (مانند مدل‌های بلوغ و مدیریت ریسک AI) و در قالب هفت جریان کاری یکپارچه (راهبرد، ارزش، سازمان، نیروی انسانی و فرهنگ، حکمرانی، مهندسی و داده)، و بر اساس ارزیابی دقیق وضعیت موجود تدوین خواهد شد.