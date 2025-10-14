محجوبی: بارندگی‌ پاییزی یزد کمتر از حد نرمال خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی گفت: پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد بارش‌های پاییزه در استان یزد کمتر از حد نرمال خواهد بود و سال گذشته نیز میزان بارندگی در استان با کاهش ۶۳ درصدی نسبت به سال قبل و حدود ۵۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ ساله مواجه بوده است.

وی افزود: بر اساس آخرین مدل‌های پیش‌بینی، احتمال آغاز بارش‌ها از فصل زمستان وجود دارد و امیدواریم به لطف الهی این پیش‌بینی‌ها تغییر کند. محجوبی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی نیز در مدار بهره‌برداری قرار دارند و با وجود کاهش بارش‌ها، در زمینه تأمین آب شرب و مصارف ضروری استان در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزام صنایع پرآب‌بر برای استفاده از منابع آب غیرمتعارف گفت: بر اساس بند ث ماده ۳۹ برنامه توسعه، صنایع با مصرف بالای ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال موظف به جایگزینی آب مصرفی خود با منابعی نظیر آب دریا یا پساب هستند.

وی تصریح کرد: در استان یزد تاکنون بیش از ۳۱ منبع آبی صنعتی با مصرف سالیانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب شناسایی شده است و از این میزان، تاکنون سه میلیون مترمکعب با منابع غیرمتعارف جایگزین شده که معادل ۲۰ درصد هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه است.

محجوبی در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه زمان‌بندی ابلاغ‌شده، بخشی از صنایع تا پایان سال ۱۴۰۴ و مابقی تا پایان سال ۱۴۰۶ موظف به تکمیل فرآیند جایگزینی منابع آب خود هستند.