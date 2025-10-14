  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

پیام تسلیت حجت‌الاسلام قمی در پی درگذشت مادر سید مجید بنی فاطمه

پیام تسلیت حجت‌الاسلام قمی در پی درگذشت مادر سید مجید بنی فاطمه

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی درگذشت والده مکرمه‌ سید مجید بنی‌فاطمه، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت و برای آن بانوی مؤمنه رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی درگذشت والده مکرمه ستایشگر اهل‌بیت (ع)، سید مجید بنی‌فاطمه، با صدور پیامی، این ضایعه را تسلیت گفت و ضمن تجلیل از مقام آن بانوی مؤمنه و نقش ایشان در تربیت فرزند مداح اهل‌بیت (ع)، برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه الهی مسئلت کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

برادر عزیز، ستایشگر اهل بیت علیهم‌السلام

جناب آقای سید مجید بنی فاطمه

با خبر شدم والده مکرمه‌جنابعالی، بانویی پارسا که در مهر اهل‌بیت (ع) زیست و سرچشمه تربیت شایسته حضرتعالی بود، دعوت حق را لبیک گفته و حیات ابدی را آغاز نمودند.

لذا با نهایت تأثر و تألم این ضایعه را صمیمانه خدمت شما و همه وابستگان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحومه، رحمت و علوّ درجات و برای شما و همه بستگان، صبر و اجر در مصیبت مسألت دارم. بی تردید آن بانوی فاضله در ثواب و برکات منقبت‌خوانی‌ها، مدایح و ذکر مصائب آل‌الله (ع) که برآمده از مهر ایشان بود؛ سهیم و شریک اند. همان‌طور که خود شما بارها خوانده‌اید و ما اشک ریخته‌ایم:

هرچه دارم همه از پاکیِ مادر دارم

رحمت حق به روانش که حسینی زادم

رحمت حق، قرین روحشان باد که با شفاعت عقیله‌ی بنی هاشم (س) و مادر بزرگوارشان، مادر سادات فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها مورد رحمت و مغفرت الهی قرار خواهند گرفت؛ ان‌شاءالّله.

محمد قمی
خادم نهضت تبلیغ اسلام ناب

کد خبر 6621664
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها