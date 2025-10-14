به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی درگذشت والده مکرمه ستایشگر اهلبیت (ع)، سید مجید بنیفاطمه، با صدور پیامی، این ضایعه را تسلیت گفت و ضمن تجلیل از مقام آن بانوی مؤمنه و نقش ایشان در تربیت فرزند مداح اهلبیت (ع)، برای آن مرحومه رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه الهی مسئلت کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
برادر عزیز، ستایشگر اهل بیت علیهمالسلام
جناب آقای سید مجید بنی فاطمه
با خبر شدم والده مکرمهجنابعالی، بانویی پارسا که در مهر اهلبیت (ع) زیست و سرچشمه تربیت شایسته حضرتعالی بود، دعوت حق را لبیک گفته و حیات ابدی را آغاز نمودند.
لذا با نهایت تأثر و تألم این ضایعه را صمیمانه خدمت شما و همه وابستگان محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای روح آن مرحومه، رحمت و علوّ درجات و برای شما و همه بستگان، صبر و اجر در مصیبت مسألت دارم. بی تردید آن بانوی فاضله در ثواب و برکات منقبتخوانیها، مدایح و ذکر مصائب آلالله (ع) که برآمده از مهر ایشان بود؛ سهیم و شریک اند. همانطور که خود شما بارها خواندهاید و ما اشک ریختهایم:
هرچه دارم همه از پاکیِ مادر دارم
رحمت حق به روانش که حسینی زادم
رحمت حق، قرین روحشان باد که با شفاعت عقیلهی بنی هاشم (س) و مادر بزرگوارشان، مادر سادات فاطمه زهرا سلاماللهعلیها مورد رحمت و مغفرت الهی قرار خواهند گرفت؛ انشاءالّله.
محمد قمی
خادم نهضت تبلیغ اسلام ناب
نظر شما